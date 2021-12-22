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广东：到2035年全省常住人口城镇化率将达到82%

2021年12月22日09:21 | 来源：新华网
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原标题：广东：到2035年全省常住人口城镇化率将达到82%

　　新华社广州12月21日电（记者李建国）20日，广东省政府发布《广东省人民政府关于印发广东省新型城镇化规划（2021-2035年）的通知》，预期到2025年，外来务工人员随迁子女在公办学校（含政府购买学位）接受义务教育比例达80%；到2035年，全省常住人口城镇化率达到82%，城镇常住人口达1.1亿人。

　　规划提出，到2035年，广东将基本实现新型城镇化，新型城乡关系全面建立，人的全面发展在新型城镇化进程中得到充分彰显。主要体现在，农业转移人口全面融入城市，多层次城镇化发展格局更加成熟定型，现代化城市体系基本建成，城市治理现代化水平显著提升，城乡全面融合发展基本实现。

　　规划提出，到2025年，广东常住人口城镇化率达到77%，城镇常住人口达10150万人。到2035年，预期城镇累计新增就业人数达1100万人，外来务工人员随迁子女在公办学校（含政府购买学位）接受义务教育比例达85%。

　　规划称，广东“十三五”期间，累计实现1330.4万非户籍人口在城市落户；到2020年，全省异地务工随迁子女入读公办义务教育学校占总数比例超过69.5%，全省常住人口社保卡持卡率达98.95%。

(责编：赵竹青、陈键)

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