人民网北京12月22日电 （记者李栋）近日，农业农村部市场与信息化司联合农业农村部信息中心发布了《2021全国县域农业农村信息化发展水平评价报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2020年电商服务站行政村覆盖率达到78.9%。

《报告》称，到“十三五”末，农业农村信息化发展取得显著成效，农村网络基础设施明显改善，农业生产信息化稳步推进，乡村治理数字化成效凸显，数字乡村建设迈出实质性步伐。

农业农村部相关负责人表示，经对全国2642个县（市、区）相关数据综合测算，2020年全国农业生产信息化水平为22.5%，全国农产品质量安全追溯信息化水平为22.1%，县域农产品网络零售额占农产品销售总额的13.8%，应用信息技术实现行政村党务村务财务“三务”综合公开水平为72.1%。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在介绍前三季度农业农村经济运行情况时曾表示，乡村富民产业发展势头良好。各地以农业农村资源为依托，做强农产品加工业，做精乡村休闲旅游业，做大农产品电商，促进了一二三产业融合发展。

农业农村部1-9月份的数据显示，规模以上农副食品加工业同比增长8.6%。新产业新业态持续发展，乡村休闲旅游业基本恢复到2019年同期水平，农产品网络零售额保持两位数增长。产业融合发展稳步推进，创建了50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇，促进了产镇融合、产村融合。

清华大学中国农村研究院副院长张红宇认为，农业信息化、数字化水平的提高，服务内容随之不断丰富，商品服务、信息服务、技术服务不断完善创新，服务方式由线下服务拓展到线上、线下相结合，大大提升了服务效率与精准度，加快推动了中国特色乡村产业振兴。

(责编：赵竹青、吕骞)