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奇安信入选北京市第一批“隐形冠军”企业

2021年12月22日11:01 | 来源：中国网科技
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原标题：专注专业创新 奇安信入选北京市第一批“隐形冠军”企业

　　12月21日，北京市经济和信息化局(以下简称“北京市经信局”)联合北京市工商业联合会公告了北京市第一批“隐形冠军”企业认定名单，名单共有20家企业，奇安信成功入选。与其他“专精特新”企业一起，奇安信将在北京市“发展一批‘隐形冠军’企业”的战略部署下，获得高质量发展的优质经营环境。

　　据悉，此次北京市第一批“隐形冠军”企业认定由北京市经济和信息化局、北京市工商业联合会共同开展，旨在促进北京市经济高质量发展，支持企业做优做强，提升企业综合实力，加快形成企业梯队培养格局。对于参评企业的主导产品、企业市场地位、研发投入与研发人员占比方面都做了较高的要求：首先，企业的主导产品需在其细分市场处于关键环节，是创新产品，处于鼓励发展的高精尖产业领域与国际引领的支柱产业；其次，企业市场地位和财务质量要顶尖，主导产品的市占率位居全国第一或全球第三，年收入不低于20亿元；此外，研发投入需占营业收入比重高于5%或高于1亿元，且主持或参与一项及以上的行业标准指定工作；最后，企业内的研发人员占比不低于20%。

       奇安信相关负责人介绍，该公司在2020年营业收入为41.61亿元。截至今年9月30日，奇安信拥有619项网络安全领域的主要发明专利和1010项主要计算机软件著作权。在科创板225家上市企业有效发明专利排行榜中，奇安信位列第五。2019年，奇安信凭借持续的研发创新和以实战攻防为核心的安全能力，成为2022年北京冬奥会和冬残奥会网络安全服务与杀毒软件官方赞助商。

(责编：曹淼、李源)

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