人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

五部门联合印发“十四五”交通气象保障规划

2021年12月22日15:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月22日电 （记者王连香）近日，中国气象局、公安部、交通运输部、国家铁路局、国家邮政局等五部门共同印发《“十四五”交通气象保障规划》(以下简称《规划》)，明确到2025年，聚焦公路、铁路、内河水运、海上交通、多式联运五大重点方向，基本形成多部门协同规划、协同部署、协同实施、协同保障的综合交通气象服务格局。

《规划》要求，各部门要以保障服务现代化综合交通运输体系建设为主线，建立健全面向需求、点面结合、特色突出、深度融合的现代交通气象保障服务体系，有力支撑交通强国建设。

到2025年，聚焦公路、铁路、内河水运、海上交通、多式联运五大重点方向，综合交通气象监测站网布局更加优化，基干交通安全影响的气象监测预报预警能力显著提升，气象在交通路网规划、设计、施工、运行各环节的保障服务作用有效发挥，多部门协同规划、协同部署、协同实施、协同保障的综合交通气象服务格局基本形成。

据了解，“十四五”期间，五部门将加强组织领导，建立健全部门部际联席会议制度，探索建立“政府+部门+企业”的交通气象服务模式和保障投入机制，组建多部门参与的国家级交通气象领域创新团队，助推交通气象服务高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
投资约430亿元 福建规划建设超千公里滨海风景道
　　人民网北京12月22日电 （记者乔雪峰）近日，《福建省国道G228线滨海风景道规划建设实施方案》（以下简称《方案》）印发。根据《方案》，福建将投资约430亿元，将228国道福建境内段打造为视域景观优美、配套体系完善、沿线体验丰富、旅游业态创新的国内一流品质滨海风景道，推动“交旅文产”多元融合、“山海城村”协同发展。…
私人小客车合乘碳减排团体标准发布
　　人民网北京12月22日电 （记者乔雪峰）12月21日，中国认证认可协会发布公告，《私人小客车合乘出行项目温室气体减排量评估技术规范》（以下简称《规范》）正式发布，这标志着，私人小客车合乘碳减排贡献值的量化和核算，将迎来科学、准确和系统的标准。 《规范》旨在为科学、准确、系统地评估顺风车合乘出行项目的温室气体减排量提供科学依据，推动顺风车行业的社会价值，从定性分析实现到定量分析的跨越。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部