人民网北京12月22日电 （记者王连香）近日，中国气象局、公安部、交通运输部、国家铁路局、国家邮政局等五部门共同印发《“十四五”交通气象保障规划》(以下简称《规划》)，明确到2025年，聚焦公路、铁路、内河水运、海上交通、多式联运五大重点方向，基本形成多部门协同规划、协同部署、协同实施、协同保障的综合交通气象服务格局。

《规划》要求，各部门要以保障服务现代化综合交通运输体系建设为主线，建立健全面向需求、点面结合、特色突出、深度融合的现代交通气象保障服务体系，有力支撑交通强国建设。

到2025年，聚焦公路、铁路、内河水运、海上交通、多式联运五大重点方向，综合交通气象监测站网布局更加优化，基干交通安全影响的气象监测预报预警能力显著提升，气象在交通路网规划、设计、施工、运行各环节的保障服务作用有效发挥，多部门协同规划、协同部署、协同实施、协同保障的综合交通气象服务格局基本形成。

据了解，“十四五”期间，五部门将加强组织领导，建立健全部门部际联席会议制度，探索建立“政府+部门+企业”的交通气象服务模式和保障投入机制，组建多部门参与的国家级交通气象领域创新团队，助推交通气象服务高质量发展。

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