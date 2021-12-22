人民网北京12月22日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、科技部、自然资源部等9部门近日印发《生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），其中提出加强重大气象灾害生态影响预警能力建设。

《规划》具体指出，要提升森林草原火灾预防、沙尘暴预警等关键气象条件预报预警能力，开发高温干旱、低温冰冻、暴雨洪涝、大风等重大气象灾害对生态系统安全影响的预报预警服务，制定生态气象灾害风险区划“一张图”，提升生态气象灾害风险预报预警业务协同。针对东北、华北、西南、华南等重点林区，加强森林草原防灭火全链条气象预报预警。研发沙尘暴起沙-传输-沉降预报模型，针对我国天气系统上游地区、北方地区，重点加强沙尘暴天气预报预警及溯源能力，研究沙尘与不同生态系统相互作用机理。提升有害生物扩散、成灾气象风险预报预警能力。开发鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖和滇池等重点湖泊蓝藻水华、海洋浒苔、赤潮等气象条件预报预警，提高气象服务保障能力。

同时，《规划》要求强化气候变化对生态系统影响评估，增强应对气候变化能力。加强生态系统和关键气象因子的气候预测能力，研判气候变化趋势。加强气候变化尤其是极端条件下对我国生态系统影响机理研究，开展未来气候变化情景下生态系统功能影响和生态安全面临风险预估与评估。在青藏高原生态屏障区，重点加强气候变化对高山区冰冻圈生态要素影响评估。在黄河重点生态区、长江重点生态区、北方防沙带、南方丘陵山地带，加强气候变化对水土流失、荒漠化、石漠化、地下水超采影响评估。在东北森林带、海岸带，重点加强气候变化对森林、草原、湿地及海洋等生态系统的影响评估。在自然保护地，加强极端气候条件下对生物多样性影响评估。

(责编：申佳平、吕骞)