近日，据广发信用卡消息，广发信用卡以规模与质量同步提升显现出强劲的发展潜力，截至2021年三季度末不良率为1.55%。

广发信用卡相关负责人表示，随着行业步入新发展阶段，广发信用卡由服务模式、风控模式、渠道模式、市场模式多个层面展开由内到外的整体管理模式蜕变。在体验、安全、产品、服务多个位面打造具有独特色彩的信用卡中心，为调整后的信用卡行业探索一条新的运营管理之路。

进入2021年，广发信用卡在提升业务规模和质量的同时，加强了对经济周期的研判，实现对业务发展战略的前瞻性管理。利用精细模型策略助力全流程风控，深化数据应用驱动科技赋能，拓展场景经营聚焦客户感知，制定和实施风险策略；此外，充分发挥风险协同的优势，在广发银行“突出零售”的战略之下，与其他零售业务深度融合协同，以风险资源协同筑牢大零售发展底线，以数据资源协同助力全行零售业务。

在风险协同方面，广发信用卡发挥数字化经营经验和能力，站在全行发展格局思考数字化转型，向全行输出模型开发技术、项目经验和资源，与零售信贷协同开发了“利率敏感营销模型”“单位等级评分模型”等风险模型。在数据协同方面，广发信用卡以数据驱动决策的精细化运营能力实现了信用卡业务与其他零售业务板块深度协同，推动零售客户服务及营销的数据化转型。

该负责人表示，广发信用卡将继续发挥综合金融排头兵的作用，在零售转型赛道上把握先机，书写新一轮高质量发展新篇章。

(责编：曹淼、李源)