“全面推行河湖长制五周年”新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京12月22日电 （记者余璐）12月22日，国新办举行“全面推行河湖长制五周年”新闻发布会。水利部副部长魏山忠在会上表示，5年来，水利部组织开展河湖“清四乱”专项行动，各地共清理整治乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖“四乱”问题18.5万个，河湖面貌发生历史性改变。

魏山忠指出，全面推行河湖长制是党中央作出的重大决策。5年来，河湖长制从建机立制、责任到人、搭建四梁八柱的1.0版本，到重拳治乱、清存量遏增量、改善河湖面貌的2.0版本，目前已进入全面强化、标本兼治、打造幸福河湖的3.0版本。全面推行河湖长制工作进展顺利，取得重要阶段性成果。

一是责任体系全面建立，水利部扎实推进河湖长制工作。31个省（自治区、直辖市）党委和人民政府主要领导担任省级双总河长，30万名省、市、县、乡级河湖长年均巡查河湖700万人次，90多万名村级河湖长（含巡河员、护河员）守护河湖“最前哨”。各级河湖长积极履职，有关部门各司其职、各负其责、通力合作，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

二是河湖乱象有力遏制。水利部组织开展河湖“清四乱”专项行动，全国共清理整治乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖“四乱”问题18.5万个。以长江、黄河、大运河等为重点，组织实施岸线利用项目、固体废物、非法矮围、取水口、河道采砂等清理整治专项行动。历史遗留河湖问题大规模减少，重大问题基本实现零新增。

三是资源管控明显加强。深入实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，加快确立河湖生态流量和保障体系，黄河流域水资源超载地区暂停新增取水许可，严格涉河建设项目和活动管理，严控河湖水资源和岸线开发利用强度。2020年万元国内生产总值（当年价）用水量为57.2立方米，与2016年的81立方米相比，降幅明显。

四是工作基础不断夯实。9个省份出台河湖长制地方性法规；首次完成全国第一次水利普查名录内的河湖（无人区除外）管理范围划界公告；重要河湖岸线保护与利用规划、河道采砂规划加快批复；河湖管理保护逐步实现规范化、常态化。

魏山忠表示，5年来的实践充分证明，全面推行河湖长制完全符合我国国情水情，是河湖保护治理领域根本性、开创性的重大举措，是一项具有强大生命力的重大制度创新。

“下一步，水利部将与有关部门和地方一道，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以满足人民群众日益增长的健康美丽幸福河湖需要为根本出发点和落脚点，坚持生态系统整体性和流域系统性，主动作为、团结协作、真抓实干，深入推进河湖‘清四乱’常态化规范化，完善体制机制法治管理，实施山水林田湖草沙系统治理，加快推动河湖长制从‘有名有责’到‘有能有效’，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用，建设人水和谐共生的美丽中国。”魏山忠说。

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