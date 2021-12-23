人民网北京12月23日电 （记者李栋）近日，农业农村部制定印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》（以下简称《规划》），创新提出构建“2+4”现代畜牧业产业体系，着力打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业。到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化。

在产品保障目标上，《规划》提出，到2025年，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。

在产业安全目标上，实现动物疫病综合防控能力大幅提高，兽医社会化服务发展取得突破，饲料、兽药监管能力持续增强。在绿色发展目标上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，形成种养结合、农牧循环的绿色循环发展新方式。

在现代化建设目标上，实现畜禽核心种源自给率达到78%，畜禽养殖规模化率达到78%以上，养殖、屠宰、加工、冷链物流全产业链生产经营集约化、标准化、自动化、智能化水平迈上新台阶。

“下一步，农业农村部将积极引导畜牧兽医全行业了解掌握‘十四五’期间畜牧兽医行业发展的目标任务，推动各省（区、市）畜牧兽医工作的谋划和开展，强化督促检查，力争使《规划》得到有效实施。”农业农村部相关负责人表示。

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