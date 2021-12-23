河湖长制推行5年来 我国河湖面貌实现历史性改变
人民网北京12月23日电 （王仁宏）2016年、2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，确定了全面推行河湖长制的任务表、路线图。水利部副部长魏山忠在22日国新办举行新闻发布会上表示，5年来，在党中央、国务院的坚强领导下，在全面推行河湖长制工作部际联席会议的统筹协调下，各地各部门真抓实干、狠抓落实，先后全面建立起河长制、湖长制，建立完善河湖长履职、监督检查、考核问责、正向激励等制度，探索建立跨界河湖联防联控、部门协调、社会参与等机制，形成党政主导、水利牵头、部门联动、社会共治的河湖管理保护新局面。河湖长制在实践中焕发出强大生机活力，河湖面貌实现历史性改变。
据介绍，水利部扎实推进河湖长制工作，31个省（自治区、直辖市）党委和人民政府主要领导担任省级双总河长，30万名省、市、县、乡级河湖长年均巡查河湖700万人次，90多万名村级河湖长（含巡河员、护河员）守护河湖“最前哨”。
水利部组织开展河湖“清四乱”专项行动，全国共清理整治乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖“四乱”问题18.5万个。以长江、黄河、大运河等为重点，组织实施岸线利用项目、固体废物、非法矮围、取水口、河道采砂等清理整治专项行动。历史遗留河湖问题大规模减少，重大问题基本实现零新增。
同时，水利部深入实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，加快确立河湖生态流量和保障体系。2020年万元国内生产总值（当年价）用水量为57.2立方米，与2016年的81立方米相比，降幅明显。
在生态环境方面，水利部实施水系连通及水美乡村试点县建设，改善河湖连通性；深入推进华北地区地下水超采治理，有效缓解地下水超采局面；持续开展生态补水和生态修复，实现黄河干流连续22年不断流，黑河下游东居延海连续17年不干涸，水环境质量显著改善。据生态环境部监测数据，2020年全国地表水I～III类水水质断面比例达到83.4%，比2016年的67.8%上升15.6%。
河湖生态流量能否得到保障，是衡量河湖生态是否良好的一个重要标志。水利部水资源管理司司长杨得瑞表示，在保障河湖生态流量方面，通过制定完善生态流量的管理政策、加快推进生态流量目标的确定、切实加强生态流量的监管，河湖生态流量管理方面实现了“三个转变”：一是由零散管理转变为系统推进。二是从典型试点转变为全面推开。三是从目标确定转变为在目标确定基础上实施全方位监管。“这些工作推动了部分常年干涸或者断流的河流实现了有水，而且水面不断扩大。一些重要的湖泊常年维持在生态水位保障目标以上，河湖的生态环境得到有效改善。”
下一步，水利部将坚持生态系统整体性和流域系统性，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，完善体制机制法治管理，实施山水林田湖草沙系统治理，加快推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用，建设人水和谐共生的美丽中国。
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