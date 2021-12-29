人民网北京12月29日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，水利部印发《关于复苏河湖生态环境的指导意见》（以下简称《指导意见》），水利部办公厅印发《“十四五”时期复苏河湖生态环境实施方案》（以下简称《实施方案》）,明确了复苏河湖生态环境的主要目标，系统部署各项任务措施。

《指导意见》明确了复苏河湖生态环境的指导思想、基本原则和工作目标。要求到2025年，海河、辽河、西北内陆河被挤占的河湖生态用水得到一定退还，大运河、滹沱河、永定河等重点河流力争实现全线过流，萎缩干涸的重点湖泊水面得到一定恢复。长江、珠江、东南诸河生态流量得到有效保障，太湖生态水位得到有效维持，黄河、淮河、松花江干流及主要支流生态流量保障程度显著提升。河湖空间管控得到加强，岸线保护利用规划体系基本建立，规划约束机制较为完善；涉河建设项目和活动管理制度建立健全，河湖管理范围全面划定，存量“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）问题不断减少，涉河违建、围垦等重大问题得到有效遏制；河道采砂秩序稳定向好。地下水超采状况有效遏制，正常来水情况下年压减地下水超采量力争达到55.5亿立方米，全国地下水取用水总量控制在960亿立方米以内；京津冀地区约2/3以上地下水超采区实现采补平衡，超采区城镇力争全部实现采补平衡；重点区域地下水超采问题得到控制。全国新增水土流失治理面积31万平方公里，其中黄河重点生态区2万平方公里，长江重点生态区5万平方公里；全国水土保持率提高到73%以上。

《指导意见》提出了复苏河湖生态环境的主要任务：

一是推进解决河道断流、湖泊萎缩问题，包括明确范围与目标，实施华北地区河湖生态环境复苏行动，推进大运河生态保护与修复，推进西辽河流域治理，强化补水河湖水量、水质、水生态监测与分析；

二是保障河湖生态流量，包括强化重要河湖生态流量目标确定，加强江河流域及重大调水工程水资源调度，加强生态流量日常监管，加强小水电生态流量监督管理，推进河湖重要控制断面的监测预警能力建设；

三是加强河湖保护，包括完善河湖管理范围划界成果，强化岸线规划约束，规范河道采砂管理，严格涉河建设项目和活动管理，推进水美乡村建设，强化河湖日常监管，提升河湖监管信息化水平；

四是加快地下水超采综合治理，包括实行地下水取水总量、水位控制，建立地下水储备制度，开展地下水超采区划定，推进华北及其他地区地下水超采综合治理，强化地下水监管，加强地下水监测与分析评价；

五是科学推进水土流失综合治理，包括全面强化人为水土流失监管，加快推进水土流失重点治理，提升水土保持监测评价能力，健全水土保持政策体制机制，强化水土保持基础支撑；

六是保障措施，包括加强组织领导，加大投入力度，提升能力保障，强化监督落实，严格考核评估。

此外，与《指导意见》相配套，水利部办公厅同时印发了《实施方案》，将《指导意见》提出的目标与任务进一步细化实化为73项具体措施，明确了每项具体措施的责任单位和完成时限。

(责编：王仁宏、高雷)