新华社南昌1月1日电（记者陈毓珊）江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局日前发布的鄱阳湖区最新鸟情数据显示，工作人员在野外监测统计到水鸟76.6万余只，创有监测记录以来新高，其中监测到白鹤4000余只，东方白鹳5500余只。

“生态好不好，鸟儿先知道。”江西省科学院研究员戴年华说，“鸟类是环境优劣的‘生态试纸’，鄱阳湖全面实施十年禁渔，对滨湖农田开展生态补偿，扩大和改善了鸟类的栖息环境。”

我国最大淡水湖鄱阳湖是国际重要湿地，也是亚洲最大的候鸟越冬地。每年10月至翌年3月，数十万只候鸟飞抵鄱阳湖区越冬。戴年华说，近年来，鄱阳湖区越来越多群众自发加入候鸟保护队伍，救治伤病候鸟，开展生态保护宣传，参与湖区巡护。

为破解湖区“人鸟争食”矛盾，江西连续实施鄱阳湖湿地生态效益补偿项目，目前已累计投入补偿资金1.87亿元，对因保护湿地和候鸟而遭受农作物损失的群众进行补偿，受益人员达37.06万人次。

2022年1月1日，《江西省候鸟保护条例》正式实施，为候鸟穿上了法律“护甲”，条例还设置白鹤保护专章，首次在省级立法中专门规定对白鹤这一旗舰物种的特别保护措施。

(责编：岳弘彬、文松辉)