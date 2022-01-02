本报记者 杜海涛 罗珊珊

2022年1月1日零点刚过，在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）青岛经贸合作先行创新试验基地，青岛海关为青岛海湾集团有限公司出口到日本的2800余吨氯化钙签发RCEP原产地证书，这是全国首份RCEP原产地证书。“凭这份原产地证书，货物到日本后缴纳的关税税率可由3.3%降为3%。”公司业务经理刘琨表示，仅这批货物税款减免就达近万元。

1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国以及中国、日本、新西兰和澳大利亚共10国正式生效。韩国也已完成核准程序，将于2月1日生效实施，其他成员都在加紧相关核准程序。全球最大自由贸易区正式启航。

关税优惠立即落地，企业得实惠

1月1日上午，位于江苏省徐州市的徐工工程机械集团进出口有限公司通过南京海关审核认定，成为RCEP实施后全国首批经核准出口商，并随即为其即将出口泰国的一台混凝土搅拌机开具了全国首份RCEP项下原产地声明。1月1日当天，南京海关所属常州海关、南通海关、苏州工业园区海关等16个隶属海关共签发RCEP项下原产地证书36份，证书金额共计548.35万美元。

贸促会也在抓紧行动。RCEP生效首日，中国贸促会及地方机构为全国69家企业签发了158份RCEP原产地证书，涉及出口金额1200万美元，预计可为企业减免关税18万美元。目前，RCEP项下出口新加坡、泰国、日本、新西兰和澳大利亚的原产地证书已采用全面电子化签发，贸促会还推出“预约办”“邮寄办”“快速办”等便利化签发服务，便利货物快速通关、享受关税减免实惠。

“从今天开始，RCEP协定所有承诺和义务，中国都将全面履行。”1月1日，商务部国际司副司长杨正伟介绍，我国与东盟、澳大利亚和新西兰之间的立即零关税比例均超过65%，与韩国相互之间立即零关税比例为39%和50%，我国与日本是新建立自贸关系，相互立即零关税比例也分别达到25%和57%。在此基础上，RCEP成员国将通过10年左右时间基本实现90％的产品享受零关税。

促进区域经济一体化，发展空间广阔

“RCEP将显著提升东亚区域经济一体化水平。”对外经贸大学中国WTO研究院院长屠新泉表示，RCEP成员国大多为我国近邻，伴随原产地规则、通关程序、检验检疫、技术标准等货物规则实现统一，关税削减和非关税壁垒的取消将产生叠加效应，显著增强成员间贸易联系。

1月1日零时，深圳皇岗口岸迎来RCEP协定生效后全国首票进口货物，5.6吨原产自日本的反射膜经深圳海关关员查验后放行，将用于生产手机、数码相机等背光源产品。与此同时，在山东临沂，1月1日凌晨，青岛海关所属临沂海关为山东康荣国际贸易有限公司市场采购出口日本的一批服装签发了RCEP原产地证书。

在RCEP项下，成员国企业生产使用的其他成员国原产材料，均可视为原产材料累积增加原产价值成分比例，使成员国间出口产品更容易达到享惠门槛。“这将鼓励生产商在区域内进行生产资源配置，发挥区域内各国资源禀赋和比较优势，有助于区域内形成更加紧密、更具韧性的产业链、供应链，发展空间广阔。”中国贸促会商事认证中心主任闫芸表示，相关企业应充分发挥我国全产业链优势，用好区域一体化大市场，创新引领发展。

不仅规模更大，而且开放水平更高。屠新泉介绍，在服务贸易领域，各国在RCEP项下的开放水平都显著高于各自其他多双边协定，并将在生效6年内全面转为负面清单。投资领域，各成员对非服务业投资采用负面清单方式作出了高质量承诺，清单之外不得新增限制，同时加强了投资保护水平。

商务部国际贸易经济合作研究院发布的《RCEP对区域经济影响评估报告》模拟结果显示，到2035年，RCEP将带动区域出口和进口累计增量规模达8571亿美元和9837亿美元，为本地区和全球经济增长注入强大动力。

加强宣传推广，助力企业用好协定规则

原产地证书如何申领？区域累积价值如何判定？为了帮助外贸企业了解新规则、用好新规则，北京海关针对企业关心的关税减让表、原产地规则等四大类内容，有针对性地组织6轮线上线下RCEP政策宣讲会，编制并向企业发放《RCEP问答小册子》《出口原产地海关业务问答》，助力企业用好协定红利。上海海关推进原产地智能审核等“数字化转型”，优化原产地管理模式。广州海关通过线上培训、现场指导等多种形式，为企业提供专业化政策解读。

目前，中国海关总署已和各国海关商定原产地实施具体办法，公布《RCEP项下进出口货物原产地管理办法》和《经核准出口商管理办法》。商务部已举办3次全国性RCEP专题培训，涵盖了所有地级市，参训人数超过6.6万人，70%以上是企业代表。

RCEP是系统性很强的综合政策体系，囊括了货物贸易、服务贸易、双向投资、知识产权、贸易救济、竞争等全方位、多领域的开放安排，将会给企业带来重大发展机遇。以农业为例，RCEP区域是我国农业走出去的重要目的地，负面清单管理大幅放宽了市场准入限制，将有利于我国农业企业开展区域农业种植和加工互利合作。

专家建议，各地要因地制宜，将包括RCEP在内的自贸区战略全面融入区域和地方发展战略中。比如，东北和环渤海地区可用好地缘优势，打造东北亚经济圈和对日韩开放的桥头堡。再如，广东依托粤港澳大湾区，是中国和东南亚的连接枢纽，可将制造业与设计、物流、金融等服务业结合发展，打造成为面向东亚的世界供应链中心。

《 人民日报 》（ 2022年01月02日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)