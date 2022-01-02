本报记者 李华林

辞旧迎新，纵观2021年全年A股市场表现，IPO成绩单亮眼：新股发行上市数量明显增多，融资规模稳步增长，股权融资对实体经济支持成效显著。

专家认为，随着注册制改革全面推进，多层次资本市场体系将进一步完善，2022年A股IPO有望提速，更多不同类型、不同发展阶段的优质企业将借助直接融资的“活水”，跑出发展“加速度”。

改革不断推进——

新股上市步伐加快

随着注册制改革稳步推进，以及北交所成立等，2021年，A股新股阵营不断扩充，融资规模显著增加。据同花顺iFinD数据统计，截至2021年12月31日，A股共有524只新股上市，首发实际募集资金总额达5466亿元，数量及金额均创近年来新高。

“年内IPO融资规模大幅提升，与我国资本市场改革加速推进密不可分。北交所成立并同步试点注册制，科创板和创业板加快推进注册制改革，拓宽了企业融资渠道，提升了融资效率，更多企业得以尽快到A股上市融资，快速成长壮大。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示。

新股发行数量创新高的同时，资本市场生态也在发生着变化，新股价格形成机制、优胜劣汰机制、常态化退市机制等改革均取得积极成效。

“新股不败”神话被打破。“新股价格更能反映企业实际价值，价格发现效率显著提升。不同行业、不同质地公司面临较大估值分化，发行定价趋近于基本面。股票上市后，成交换手更为充分，破发现象有所增多。”招商基金研究部首席经济学家李湛表示。

市场优胜劣汰机制逐步完善，对价值投资的支持更加突出。李湛分析，注册制有效改变了过去市场中存在的新股供不应求预期，市场“炒新”“炒差”现象日益减少，股票“壳价值”逐步下降，质优公司股票更受青睐。

常态化退市制度建设不断推进。2021年，A股已有逾20家公司退市，较往年有所增多。同时，退市渠道逐渐多元化，出现转板退市、强制退市以及并购重组退市等多种退市情形，有进有出的良性市场生态进一步形成。

值得一提的是，随着资本市场深化改革不断推进，红筹企业回归成为A股市场一大看点。2021年8月中国电信登陆A股，近日，中国移动发布在A股首次公开发行股票发行结果公告，发行股份数量8.457亿股，预计募资总额486.95亿元。“中国移动、中国电信回归A股，是企业看好我国资本市场发展的重要体现，随着政策环境持续完善，红筹企业回归将成为一大趋势。”田利辉表示。

体系愈加完善——

科创企业受益明显

从募资投向来看，新能源、新材料、医药生物、高端装备制造等新兴产业成为2021年新股募资热点，资本市场支持创新创业作用凸显，推动资金、技术、人才持续向创新领域涌动。

“科创板、创业板、北交所错位发展，适度竞争的格局为更多不同类型创新创业企业提供了上市选择。”李湛说。据同花顺iFinD数据统计，截至2021年12月31日，创业板新股上市数量最多，达199只，融资规模约1475亿元；科创板新股上市162只，融资规模约2029亿元；二者新股上市募资规模合计约3504亿元，占2021年年内新股发行募资总额的64%。

科创板持续发挥改革“试验田”作用，积极鼓励企业运用创新制度有序融资、做优做强。上交所有关负责人告诉记者，科创板优化发行条件、小额快速融资限额、批文有效期等再融资制度安排，进一步拓宽上市企业融资渠道，已助推中微公司、神州细胞等“硬科技”企业再融资突破30%补充流动资金比例限制，目前已有11家公司完成再融资发行，合计募资254亿元，11家企业试水小额快速融资。

创业板市场活力不断被激发，上市公司质量得到进一步提升。据深交所有关负责人介绍，目前创业板新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备行业上市公司占比近50%，培育出宁德时代、迈瑞医疗等一批拥有核心技术和创新能力的优质企业，产业集群效应明显，成为服务创新驱动发展战略的重要平台。

“科创板、创业板、北交所的发展以及注册制改革拓宽了科技型、创新型和成长型企业的融资渠道，这些企业上市又释放了一级市场流动性，间接支持了其他初创企业的发展，对形成金融支持科技发展的良性循环有重要意义。”李湛表示。

多层次资本市场体系为企业提供全方位投融资服务的同时，也要警惕概念炒作。随着大数据、人工智能等新一代信息技术发展，越来越多新科技概念受到资本市场青睐，这其中不乏泡沫，市场应当予以警惕，采取相应措施进行规范，引导中长期价值投资导向，减少题材炒作，进一步促进实体经济高质量发展。

生态逐步优化——

企业预期更加明朗

2021年中央经济工作会议明确提出，全面实行股票发行注册制。近日，中国证监会党委在传达学习中央经济工作会议精神时提出，以全市场注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放。展望2022年，市场预计，随着注册制改革全面推进，A股市场IPO数量将会持续增长，直接融资占比有望继续提升。

“从过去三年改革试点来看，注册制表现良好，已经被证明了是一种行之有效、有利于资本市场繁荣发展的制度，进一步推广是必要的。”李湛表示，全面实行注册制，科学合理保持新股发行常态化，将带来更多融资活水，有利于帮助更多企业借助A股市场解决融资难问题。

德勤中国资本市场服务部预计，在科创板、创业板及北交所新股数量攀升的支持下，2022年A股新股市场将会持续增长，大部分新股将会来自中小型制造及科技企业。

“近年来中国资本市场进行了多项重大改革，我们对新股市场在2022年及之后数年的前景感到乐观。市场期待新股发行注册制全面推行，将营造一个更有利的环境，让企业可于境内资本市场更有效地募集资金支持业务发展。”德勤中国资本市场服务部A股上市业务主管合伙人童传江表示。

为支持更多优质创新创业企业获得融资支持，李湛建议，要加快推进全面实行注册制，设置更加多元化的上市标准，尤其对于新一代信息技术产业、生物产业、新材料产业、新能源产业等战略性新兴产业，可以设置以成长性为核心的上市标准，以顺应科创企业发展规律和特点，提升市场包容度和针对性。

当然，随着新上市企业数量的增加，A股流动性压力也不容忽视，支撑A股IPO更大规模发行，还需依赖资本市场的进一步改革开放。田利辉建议，未来应持续推动资本市场高水平改革开放，不断完善市场基础设施建设，促进市场生态走向规范透明，以进一步吸引国内外投资者，为A股市场吸收更多中长期资金，更好地推动科技、资本和产业高水平循环。

(责编：袁勃、赵欣悦)