新华社哈尔滨1月1日电（记者刘伟、王春雨、王建）当前，黑龙江振兴发展站在了一个新的重要关口，正处于政策叠加乘势而上的机遇期、爬坡过坎转型升级的攻坚期、矛盾累积风险交织的凸显期、激发潜力振兴发展的关键期。黑龙江如何贯彻落实中央经济工作会议精神，加快推动全面振兴全方位振兴，守好祖国“北大门”？黑龙江省委书记许勤近日接受了新华社记者采访。

“聚精会神抓好经济建设，以发展促振兴、以发展破难题、以发展增福祉”

记者：中央经济工作会议对2022年经济工作作了全面部署，黑龙江抓好贯彻落实、推进振兴发展有哪些主要考虑？

答：面对百年变局和世纪疫情，2021年我国高质量发展取得新成就，“十四五”实现良好开局。成绩来之不易，根本在于习近平总书记的领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，我们将坚定不移沿着习近平总书记指引的方向勇毅前行。

面对竞相发展的时代大潮，不进则退、慢进也是退，不发展就没有未来。要置于全国发展大背景、大格局、大战略中谋划推动工作，始终坚持发展第一要务。

坚持稳字当头、稳中求进、进中求好，坚持系统观念、统筹协调、综合施策，坚持创优争先、赶超跨越、振兴发展，坚持尽力而为、量力而行、行之有效。

“为更有底气、更为安全的‘中国粮食’作出更大贡献”

记者：中央经济工作会议指出要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置。黑龙江作为农业大省，将采取哪些新的举措？

答：黑龙江是“大粮仓”，是维护国家粮食安全重要“压舱石”。2021年，黑龙江粮食总产达到1573.5亿斤、增产65.4亿斤，稳居全国第一。切实保护好最为稀缺的黑土地，坚决维护国家粮食安全，加力推进科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业建设，推进规模化、数字化、现代化大农业发展。

切实维护国家粮食安全。粮食播种面积要保持在2.1亿亩以上、产量稳定在1500亿斤以上。为保障初级产品供给，2022年新增大豆种植面积1000万亩、增产26亿斤大豆。

深化农业供给侧结构性改革。坚持以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，推进农产品精深加工，培育壮大龙头企业，打造农产品产业集群。建设优质农业生产基地，打造农业物联网应用先导区、全国数字农业示范区。

以绿色优质农业服务全国人民。建设全国最大的绿色粮仓、绿色厨房，生产更多的绿色、优质、有机农产品，以全程可追溯的农产品质量保障体系，让全国人民吃上更优质、更可口、更放心的农产品。

“抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来”

记者：黑龙江具有科教资源优势，如何以创新培育新动能、促进高质量发展？

答：要把创新作为黑龙江实现全面振兴全方位振兴的战略基点，作为经济结构优化调整、产业转型升级的第一动力，培育壮大新动能，构建产业新体系，重塑竞争新优势。

全面提升创新能力。推进产学研用深度融合，建立一批产业技术联盟，加速科技成果就地转化，为国家战略科技力量构建作出贡献，为高质量发展提供强有力的支撑。

大力培育战略性新兴产业。数字经济是决定未来的战略力量，发展数字经济是黑龙江高质量发展的必然选择。以数字赋能装备制造、石油化工、食品加工等传统产业，实现产业数字化。生物经济代表着未来产业技术方向，推动生物医药、生物育种、生物能源等产业快速崛起。

着力优化科技创新生态。构建多要素联动、多主体合作、多领域协同的综合创新生态体系。深化科技体制改革，加强政策要素保障，打造创新文化，鼓励创新、宽容失败，在全社会形成崇尚创新的良好氛围。

“开放发展走在前，是黑龙江的重大使命”

记者：黑龙江作为对俄开放前沿，口岸众多，如何更好地在对外开放上发挥作用？

答：黑龙江地处祖国北疆开放的最前沿。加强同俄罗斯远东地区开展战略对接，以黑龙江的积极作为，促进中俄双边贸易额2024年达到2000亿美元目标。

构筑立体化开放大通道。畅通对俄欧陆路通道，贯通哈绥俄亚陆海联运通道，构筑我国北方开放新高地，打造面向俄罗斯、辐射欧洲、直达北美的国际物流集散枢纽。

打造外贸加工产业链。推进口岸和腹地生产基地协同建设，构建前方外贸口岸和后方生产基地互动、贸易结构与产品结构相适应的跨境产业发展新布局，加快打造跨境产业链和产业集群。

大力推进开放式发展。加快提升自贸区、哈尔滨新区、沿边重点开发开放试验区及经开区、高新区等开放合作平台的承载能力，探索建立黑瞎子岛经贸合作新载体，不断加强贸易、投资等制度创新。

“坚决守好祖国‘北大门’”

记者：黑龙江有大农业、大油田、大森林、大口岸、大产业，在服务国家发展大局和国家安全中将发挥哪些作用？

答：黑龙江肩负着维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的重大政治责任。我们将以更加坚定的政治判断力、政治领悟力、政治执行力维护国家安全、服务国家发展大局。

着力推进边境地区繁荣发展。扎实开展兴边富民行动，加强边境铁路等基础设施和抵边村屯建设，加大力度吸引人流、物流、资金流向边境地区汇聚。

切实提高农业综合生产能力。使黑龙江“大粮仓”始终成为国家关键时刻抓得住、用得上的重要安全力量，切实当好“压舱石”，成为确保全国人民的饭碗牢牢端在自己手中的最可靠保障。

筑牢祖国北方生态安全屏障。大力发展绿色低碳产业，加力建设“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”实践地，在实现碳达峰碳中和目标中发挥黑龙江作用。

加强能源供给保障。央地合作推进大庆百年油田建设，持续推进页岩油气资源勘探开发，保障中俄原油管道、天然气管线安全运行。

促进产业链供应链安全。推进先进制造、石油化工、生物医药、食品加工和信息智能等产业集群化发展，提升制造业核心竞争力，为促进经济循环、产业链畅通作出贡献。

(责编：王震、杨迪)