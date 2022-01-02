新华社北京1月1日电（记者李国利）“祝大家新年快乐！”2022年元旦，正在太空“出差”的神舟十三号航天员乘组特意发来祝福视频。

2022年1月1日，神舟十三号航天员乘组在遥远的太空迎来了新年的第一缕阳光。为此，他们特意录下视频共同祝福大家新年快乐！

指令长翟志刚在视频中说：“今天是2022年元旦，我们神舟十三号航天员乘组首次在中国人自己建造的空间站上迎接新年的到来。祝大家新年快乐！”

王亚平说：“太空探索属于全人类、服务全人类。在新的一年，我们将为实现空间站建成目标而倍加努力、拼搏奋斗。”

“我们坚信，中国空间站的建成一定会在中国航天发展史上写下浓墨重彩的一笔，一定会为人类和平利用太空作出开拓性贡献。”叶光富说。

送别2021，喜迎2022。这是中国人首次在太空跨年，也是中国人首次在自己建造的空间站里欢度元旦。

2021年10月16日，神舟十三号载人飞船升空并与天和核心舱自主快速交会对接，航天员翟志刚、王亚平、叶光富开始了长达半年的太空驻留。这也意味着，他们还将在太空度过中国人的传统节日——春节。

根据计划，我国将在2022年正式建成空间站，具备长期连续载人驻留能力，航天员乘组也将实现在轨轮换。届时，中国人在太空迎新年、过春节将成为常态。

(责编：王震、杨迪)