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太空碰瓷难阻挡中国前进脚步

佘惠敏
2022年01月02日09:04 | 来源：经济日报
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最近，美国星链卫星两次太空“碰瓷”中国空间站的事件曝光，引起热议。人们在谴责美国太空霸权行为的同时，也担心中国航天事业是否会受到阻滞。对此，笔者认为，太空“碰瓷”事件阻挡不了中国和平利用太空的前进脚步。

首先，这种危险行为是对全人类太空探索事业的威胁，受到全球航天界的反对。

美国太空探索技术公司(SpaceX)发射的星链（starlink）卫星，在2021年先后两次接近中国空间站，对中国空间站搭载的航天员生命健康构成威胁。出于安全考虑，中国空间站组合体分别于2021年7月1日和10月21日两次实施对美国星链卫星的“紧急避碰”。

星链卫星威胁的不仅仅是中国空间站的安全。美国星链项目计划发射4.2万颗卫星组成超级巨型星座，目前已发射近2000颗卫星。该计划破坏了美丽星空和光学观测，干扰了射电天文学研究，还野蛮占用了宝贵的近地轨道资源，近年来备受争议，各国天文界、航天界业内专家纷纷指责。英国研究者还发现，自2019年5月星链卫星首次发射至今，航天器接近事件增长了一倍多，至少一半的航天器接近事件都与星链卫星有关。

得道多助，失道寡助。美国无视外空国际条约义务，以危险手段在太空“跑马圈地”，相当于在高速路上醉驾逆行开车，威胁的是公共安全，引发了公愤。

在破坏了太空安全环境后，美国也不可能独善其身。美国科学家唐纳德·K·凯斯勒曾经于1978年提出“凯斯勒现象”。该理论假设，当在近地轨道的运转物体达到一定密度时，这些物体碰撞后产生的碎片能造成更多新撞击，形成级联效应，近地轨道将被危险的太空垃圾覆盖。由于失去能够安全运行的轨道，在此后数百年内，将无法实施太空探索和运用人造卫星。

其次，中国一直在研究和平安全利用太空技术，是一个负责任的航天大国。

像星链那样把大量低成本卫星打上近地轨道去“占坑”，并不是什么不得了的技术。中国有火箭快速发射技术和一箭多星技术，想要“占坑”并不难。中国规划的星座体系，与星链能提供的宽带服务相类似，走的却是数量少、质量高的精品路线，体现了中国努力减少制造太空垃圾的责任感。

中国空间站的轨道运行高度在400公里左右，美国星链卫星正常工作轨道高度为500多公里，二者本没有交叉重叠。中国空间站的安全受到威胁，是因为相关星链卫星进行非正常情况的轨道降低。空间站的运行速度接近每秒8公里，如此快的速度下，与直径10厘米以上的物体碰撞，空间站就会损毁。中国空间站身段灵活，两次避开太空碰瓷，体现了中国高超的航天空间感知能力和避障能力。

太空垃圾的低成本高效清理，是人类面临的技术挑战，中国也在进行相关研究。就在中国空间站第二次“紧急避碰”3天后的2021年10月24日，我们成功发射了实践二十一号卫星，主要用于空间碎片减缓技术试验验证。

建造空间站，是中国航天事业的重要里程碑。面向未来，中国必将为人类和平利用太空作出更多开拓性贡献，绝不会因为太空“碰瓷”而停下前进的脚步。

(责编：王震、杨迪)

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