周仕兴 王瑾雯

原标题：广西扩大开放合作迎来历史性机遇

1月1日，RCEP国际货运班列在广西发出。图为12月31日，南宁国际铁路港国际货运班列集装箱吊装作业现场。 新华社发（中国铁路南宁局集团有限公司供图）

1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）正式生效，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。“RCEP所带来的市场更加开放、贸易投资更加自由便利等红利也将逐步释放，将给广西扩大开放合作带来历史性机遇。”广西壮族自治区商务厅厅长杨春庭说。

2021年12月30日，RCEP企业服务中心在南宁市揭牌成立，该平台将打造促进广西中小企业双向经贸投资、科技创新、产业协作的外向型国际化服务载体，成为广西企业走向RCEP的前哨和RCEP企业进入中国的窗口。当天，广西商务厅还举办了与RCEP(东盟)驻华领事及商务代表座谈会，与会嘉宾聚焦主题，展开深入交流。“广西将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥与东盟既有的合作和渠道优势，高质量对接实施RCEP，全力推进贸易投资自由化便利化，着力把独特区位优势更好转化为开放发展优势。”杨春庭表示。

“RCEP的实施，有利于广西企业谋划海外产业链供应链布局。”广西汽车集团党委书记、董事长韦宏文说。柳州是广西汽车出口的主要口岸，目前向RCEP成员国出口汽车产品的企业有21家。RCEP生效实施，将给广西汽车制造企业带来更多海外市场机会，为其开拓市场带来新的突破。

早在2002年，广西柳工机械股份有限公司就开启了国际化征程，走出了一条从海外贸易、海外营销到海外制造、海外并购，以及海外人才培养和储备的国际化路径。“RCEP协定生效后，公司将加大在亚太区域的海外投资力度，增强市场把握能力、客户开发能力及抗风险能力，打造面向东盟更好服务‘一带一路’的开发合作高地，加快构建新发展格局。同时，公司将深化东盟地区新能源机械跨境制造、营销、服务、配件等业务体系，在RCEP国家拓展新能源产品业务。”广西柳工集团董事长曾光安说。

“RCEP生效给广西边境产业发展带来了契机。”专家认为，东盟优势主要是劳动力成本优势，其营商环境、配套基础设施保障、技术创新能力等与我国仍有较大差距，而广西边境的跨境劳务政策，能把上述两个要素很好结合。如结合广西“百企入边”行动，引进纺织服装企业贴边建厂，有利于综合运用多方优势给企业带来红利，产品除供国内市场，出口日本市场的话，可获关税从4.4%~13.4%左右逐步下调直至为零。

近日，由中铁八局承建的广西自由贸易试验区南宁片区中国-东盟粮食物流产业园一期（地块三）工程顺利实现主体结构封顶，项目即将投入使用，在RCEP推动下，该产业园将成为中国-东盟区域性国际化大型现代粮食物流中心。项目承建方中铁八局三公司党委书记、执行董事曾伯川说，随着RCEP的实施，公司将抢抓机遇，高效优质建好中国-东盟粮食物流产业园、南横高速公路和玉蒲高速公路，同时积极融入中国（广西）自由贸易试验区建设，发挥企业优势致力于广西基础设施和交通路网建设，加快推进广西陆海新通道体系形成，为广西自由贸易区发展提供有力支持。

广西国际博览事务局局长、中国-东盟博览会秘书处秘书长王雷表示，随着RCEP的生效实施，广西将进一步推动中国-东盟博览会升级发展，推动设立RCEP（南宁）国际博览中心、拓展中国-东盟商品汇聚中心平台功能，第19届东博会筹备工作将聚焦展会更好服务RCEP的功能，包括争取更多承办RCEP高峰论坛等会议论坛，打造RCEP合作的“南宁渠道”；高质量办好RCEP展区，组织好韩国馆和日本馆，争取其他RCEP国家更多优质企业参展参会，调整东博会展览类别设置，聚焦中国与RCEP国家重点合作领域；将东博会投资促进功能范围向RCEP拓展，积极开拓RCEP国家客商邀请新渠道，建立健全东博会的RCEP商界合作机制，进一步加强与各国商协会合作，发展更多的RCEP国家主要商协会成为东博会的特别合作机构，使东博会的商界合作机制从“10+1”拓展到RCEP国家。

“RCEP进一步加快推进现有经济走廊和重点项目建设，进一步推动双方产业链、供应链、价值链深度融合。”中建五局广西建设有限公司党委书记、总经理邹瑜表示，中建五局将继续着眼于构建更为紧密的中国-东盟命运共同体，聚焦重大项目、重要工程、重点产业，在“十四五”期间抢抓更大机遇，努力为共建“一带一路”和经济社会高质量发展注入新活力、新动能。

南宁海关副关长武跟平在接受记者采访时说，南宁海关结合RCEP示范区定位和作用，提出以“三链条两平台”为抓手，全力推动广西RCEP示范区建设。同时，继续加强对RCEP海关程序和贸易便利化规则研究，探索建设广西特色优势产品如汽车及其零部件、茧丝绸等技术性贸易措施评议基地，为广西外贸高质量发展贡献“海关智慧”。

RCEP的实施，对区域专业人才培养提出了新的更高要求。北部湾大学党委书记韩峻峰表示，将把RCEP区域开放与学校发展战略有机结合，通过紧密对接北部湾经济区，特别是钦州经济社会发展中的重大产业布局来调整、优化专业结构，把深化产教融合，拓宽国际化培养平台作为培养创新型应用型人才的战略与路径，确保学校智库作用在RCEP的撬动下，得到更充分挖掘和释放。

(责编：王震、杨迪)