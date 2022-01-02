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“天宫对话”，新征程上聚起凌云志

文丰
2022年01月02日10:08 | 来源：光明日报
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2022年的第一天，“元旦京港澳天宫对话”将远隔千里的京港澳三地青年学子和身处中国空间站的航天员们“聚”在一起。他们谈梦想、说奋斗、聊青春、话未来，堪称一堂别开生面的新年第一课。

在这场“天宫对话”活动中，令人印象最深刻的莫过于航天员们展示的“太空画展”。《太空旅行》《天宫与星空》《美丽的太空家园》《飞天赞歌》《我的太空梦》……一幅幅绚丽多彩的画作描绘的是孩子们对太空的向往、对未来的憧憬，是孩子们具象化的梦想。

梦想与奋斗，正是这场“天宫对话”活动的主题。青少年是最富有朝气、最富有梦想的群体，他们的未来有无限可能。9年前聆听太空教师王亚平第一次授课的学生，很多人已经步入大学校园，甚至有人已成为与航天员们并肩战斗的航天工作者。当年看着电视种下的“航天梦”种子如今已开花结果。而这次展出的“太空画展”，让我们再次看到新一代热爱科学、追寻梦想、探索未知的青少年们心中五彩斑斓的梦想种子。这些种子终将生根发芽，开出姹紫嫣红的百花园。

梦想开花结果，从来离不开奋斗汗水的浇注。航天员们一声“感觉良好”的背后，是千军万马的支持保障、是千锤百炼的艰苦训练；万里挑一的航天员选拔，让很多人一等就是几年、十几年，甚至是一辈子，但他们始终坚持不放弃；在“佛系”“躺平”成为有些青年人一时心态的今天，经历了“登天”之难的航天员们告诉年轻人，面对激烈竞争要静得下心、沉得下气，练就好本领，踏踏实实一步一个脚印朝着自己梦想方向前进。

梦在前方，路在脚下，对一个人如是，对一个国家亦如是。百余年来，我们国家的命运始终与一代又一代青年的理想志向交织、始终与一代又一代青年的矢志奋斗相连。百年梦想如磐，百年接续奋斗，如今我们在中华大地上全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，昂首阔步行进在实现中华民族伟大复兴的道路上。

第二个百年征程的号角早已吹响。习近平主席在2022年新年贺词中强调，我们唯有踔厉奋发、笃行不怠，方能不负历史、不负时代、不负人民。在实现中华民族伟大复兴的征程中，包括港澳同胞在内的年轻一代既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。将自身理想积极融入国家发展大局，各自立下凌云壮志，共圆民族复兴伟业，呈现在他们面前的，必将是闪耀着民族梦想与国家未来的灿烂星海。

(责编：王震、杨迪)

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