沈慧

手机一键下单，技师上门按摩。最近，家住北京市石景山区的王亚丽喜欢上了上门推拿按摩服务。2020年，60多岁的王亚丽因为脑梗住了院，考虑到有条腿走路依旧不便，需要定期针灸和按摩，在女儿们的劝说下，不喜欢出门的王亚丽抱着试一试的心态“赶了个时髦。”

“领了优惠券后，498元两次，不用出门在家也能享受按摩服务，放松一下挺好。”这几年女儿们陆续成家立业，忙碌了一辈子的王亚丽有了更多闲暇时间，也学会了从抖音和拼多多上买东西。水果、抹布、清洁剂……“前几天从网上下单的厨房用品刚送到家。”王亚丽说，如今上了年纪就希望身体好好的，所以养生保健类的消费就多了一些。“这不，在朋友的推荐下，又新买了钙片之类的营养保健品。”

和王亚丽一样，家住北京市丰台区的李静平如今也将自己的老年生活过得多姿多彩。朗诵、化妆、模特、京剧、摄影，从首都医科大学退休后的李静平，随心所欲地休息了一段时间后，厌烦了终日无所事事的生活，前几年报名上了老年大学。她说，工作时的学习比较单一，退休后少了限制，喜欢什么就报名学习什么。

2021年，受新冠肺炎疫情影响，很多线下课暂停。在朋友的推荐下，李静平到中老年学习社交平台“红松”学起了唱歌。“在线上课，一来不用挤公交，二来不耽误做家务。”过去连五线谱都不会看的李静平，对自己的进步十分满意，“现在不仅知道了什么是美声唱法，什么是民族唱法，还知道了哪首歌用什么唱法唱更有味道。”

有了一定乐理基础的李静平，兴趣愈发浓厚，又报了小班课。“老年人学习多是为了打发时间、锻炼身体，小班课几个学时下来也就百八十块钱，完全负担得起。关键是既充实了自己，还交到了很多朋友。”主动拥抱数字生活，勇敢尝试新鲜事物的李静平，前不久花了5000多元买了部5G手机，准备学习如何网上挂号和打车。她说，活到老学到老，她要努力跟上时代的步伐，2022年会继续上直播课，丰富生活的同时陶冶情操。

从衣食住行到吃喝玩乐，像王亚丽、李静平这样的银发族正成为消费的一支重要力量。2021年10月，京东消费及产业发展研究院发布的《银发经济崛起——2021老年用户线上消费报告》显示，银发族越来越习惯网购生活必需品：米面粮油、纸品湿巾消费增10倍；银发族也通过网购使休闲生活更丰富，旅游消费增10倍；银发族的“健康生活”消费增长很高，齿科消费增8倍、健康体检消费增2倍；银发族也爱尝试新业务，洗衣服务、生活缴费的线上消费高倍数增长。

抢眼的数据背后是日益庞大的银发族。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿人。

“与上一代退休人群相比，以60年代后出生人群等为代表的‘新退休人群’消费能力更强，更加愿意接受新事物，‘退而不休’成为新的生活方式。”在北京红松在线科技有限公司市场部负责人王雅琨看来，未来老年产品和服务将是一个充满机遇的市场，但如何更好地满足这个群体的物质和精神需求，进而推动银发经济加快驶入一片广阔蓝海，还面临着诸多挑战。

(责编：王震、杨迪)