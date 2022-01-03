人民网北京1月3日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团获悉，2022年1月3日，中老铁路开通运营一个月，累计发送旅客67万人次，发送货物17万吨，呈现客货运输两旺态势，交出“满月”亮眼成绩单，有力激活了沿线旅游经济，加速形成中国与东盟间物流新通道，为改善两国民众出行条件、畅通国内国际经济循环、促进中老经济走廊建设发挥了积极作用。

出行便捷高效，深受旅客青睐。中老铁路开通运营后，老挝开启铁路运输新纪元，中国的普洱、西双版纳也结束了不通铁路的历史，中老铁路列车安全、绿色、高效、便捷，成为沿线民众出行的首选，旅客发送量强劲增长。国内段，最高每天开行动车组列车达31.5对，平均每30分钟左右开行一趟，单日发送旅客由开通时的1.9万人次增至最高3.3万人次，累计发送旅客62万人次；国外段，旅客乘坐“澜沧号”出行的需求十分旺盛，周末和节假日客流火爆，单日发送旅客由开通时的1000人增至最高2600多人，累计发送旅客5万人次，在元旦假期加开万象至磨丁动车组列车1对，满足老挝民众节日出行需求。中老铁路有力激活了沿线旅游经济，吸引大量游客乘坐火车前往各大景点观光，普洱、西双版纳旅游订单环比分别增长92.4%和59.9%。

畅通物流通道，助力经贸往来。中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷物流通道，昆明至万象货物列车全程最快仅需30小时，运输时间和成本较公路大幅压缩，为中国和东盟间经济贸易合作注入了新的动能，让更多企业享受中老铁路带来的机遇和红利。中老铁路开通以来，累计开行货物列车380列，发送货物17万吨，其中国际货物列车70列，发送货物超过5万吨。山东、浙江、重庆、江苏、广东等10余个省市经中老铁路相继开行至老挝万象等城市的国际货物列车，单日开行的国际货物列车最高时达6列。货物品类不断增加，从开通初期的橡胶、化肥、百货扩展至电子、光伏、通信、汽车、纺织、蔬菜、鲜花等产品。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，中老铁路货运量将稳步增长。

强化运维管理，保障安全畅通。中国铁路昆明局集团和老中铁路公司采取有力措施，强化设备设施检查，加大安全管理力度，切实运营好、维护好中老铁路，保障中老铁路国际运输通道安全畅通。严格按照属地政府要求落实疫情防控措施，加强旅客进出站测温和站车通风消毒，设置隔离席位，强化职工自身防护，营造健康安全出行环境。在国内段配置扫码测温一体机，提高旅客健康信息核验和进站速度，减少排队等候时间。坚持以客户需求为导向，为企业货主量身定制物流解决方案，优化调整铁路箱出境和集装箱空重联运运价政策，降低全程物流成本。依托95306数字口岸系统，积极推行国际联运无纸化通关，提高口岸便利化水平，强化装卸车组织和货物列车运行盯控，运输效率稳步提升。

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