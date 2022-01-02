人民网北京1月2日电 （记者王连香）近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案》（以下简称《建设方案》），对“十四五”时期西部陆海新通道综合交通运输体系建设进行系统谋划和部署安排。

针对西部陆海新通道综合交通运输体系存在的设施网络有待优化、运输组织效率需进一步提升、安全绿色发展不足等问题，《建设方案》提出，要落实加快建设交通强国要求，完善综合立体交通网、促进物流降本增效提质、提高创新发展能力、强化融合联动发展、注重安全绿色发展，推动形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海新通道综合交通运输体系，为推进西部陆海新通道高质量建设发展、助力西部地区更好融入新发展格局提供有力支撑。

《建设方案》要求，到2025年，推动基本形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海新通道综合交通运输体系，“陆海通、港口强、枢纽畅、衔接顺、能力足”取得明显进展，为基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的西部陆海新通道提供有力支撑。到2035年，全方位形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海新通道综合交通运输体系，支撑全面建成安全、便捷、高效、绿色、经济的西部陆海新通道。

《建设方案》明确了5项重点任务。一是完善综合立体交通网，强化互联互通。提升陆路通道能力、强化海运通道功能、推进综合交通枢纽体系建设、强化与辐射延展带等的衔接、促进与周边国家互联互通。

二是促进物流降本增效提质，提高运输效率。提升运输组织能力、提升多式联运水平、提升国际运输效率。

三是提高创新发展能力，增强发展动能。推动交通基础设施数字化网联化、推进物流信息共享应用、鼓励智慧物流新模式发展、创新协同发展体制机制。

四是强化融合联动发展，扩展发展空间。建设统一开放的交通运输市场、促进新业态有序发展、加强国际市场对接。

五是注重安全绿色发展，提升可持续发展能力。强化水上交通安全监管和救助能力、提升陆路交通安全水平、优化通道运输结构、全面推进“低碳运输”、统筹交通污染治理和资源利用。

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