人民网北京1月2日电 （记者王连香）2022年1月2日，记者从交通运输部获悉，全国公路水路预计发送旅客2050万人次。其中，全国公路预计发送旅客2000万人次，环比下降3.2%，同比下降19.8%。全国水路预计发送旅客50万人次，环比上升22.94%，同比上升9.17%。

元旦假期首日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量3029.57万人次，环比增长5.1%，同比下降17.8%。其中，铁路发送旅客843.8万人次，环比增长3.9%，同比下降14.7%；公路发送旅客2067万人次，环比增长7.6%，同比下降18.9%；水路发送旅客40.67万人次，环比增长10.5%，同比增长2.3%；民航发送旅客78.1万人次，环比下降30.1%，同比下降28.6%。

各地交通运输部门严格落实疫情防控要求，确保人员安全有序流动。

山东交通运输部门督促运输场站经营单位、运输企业、公路运营管理单位、冷链物流企业等按照最新版疫情防控工作指南要求，加强车辆物资消毒和一线人员安全防护，做好样本采集、核酸检测、通关查验、环境消杀、应急处置等工作，保障群众安全出行。

广西交通运输部门强化对辖区工程施工项目的现场监管，督促工程项目业主、施工单位等参建单位落实主体责任，做好日常疫情防控工作，按照重点防疫场所“十严格”规范施工，做到施工、防疫两不误。

河南交通运输部门指导运输企业严格落实戴口罩、扫码测体温、留观区设置以及公共场所、参运车辆的清洁消毒等工作，做好站内秩序管控，避免旅客大量集中聚集，并在各汽车站分别安装了智能化防疫通道，上线智能测温机器人，有效提升了预防能力。

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