人民网北京1月2日电 （记者杜燕飞）小微企业在国民经济中具有重要地位，小微市场主体量多面广，是经济活力的表现，也是带动就业的主力军。日前人民银行下发通知，自2022年1月1日起实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换。

一是将普惠小微企业贷款延期支持工具转换为普惠小微贷款支持工具。金融机构与企业按市场化原则自主协商贷款还本付息。从2022年起到2023年6月底，人民银行按照地方法人银行普惠小微贷款余额增量的1%提供资金，按季操作，鼓励持续增加普惠小微贷款。

二是从2022年起，将普惠小微企业信用贷款支持计划并入支农支小再贷款管理。原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度可以滚动使用，必要时可再进一步增加再贷款额度。符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请支农支小再贷款优惠资金支持。

据了解，为缓解新冠肺炎疫情对小微企业的冲击，2020年人民银行创设两项直达实体经济的货币政策工具，支持金融机构对暂时遇到困难的小微企业贷款延期还本付息，鼓励金融机构加大对小微企业信用贷款投放力度。

“两项直达工具有效减轻了小微企业阶段性还本付息压力，缓解了小微企业缺抵押、融资难问题。按照国务院常务会议决定，两项直达工具延续实施至2021年末。”人民银行有光负责人表示，考虑到当前我国经济下行压力和小微企业面临的实际困难，继续加大金融支持小微企业力度，有利于稳企业保就业，有利于稳定宏观经济大盘。此前两项直达工具已延期两次，此次人民银行采用市场化方式对两项直达工具进行接续转换，有助于在保持和巩固对市场主体支持力度的同时，用更可持续的方式继续做好金融支持保市场主体工作。

对于普惠小微贷款支持工具，该负责人介绍，该普惠小微贷款支持工具内嵌了激励机制，充分调动金融机构积极性，促进小微企业融资增量、降价、扩面。

一是工具支持的机构范围为符合要求的地方法人银行。包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行和民营银行（含互联网银行）等六类。

二是按照普惠小微贷款余额增量向地方法人银行提供资金。人民银行通过货币政策操作，向地方法人银行提供资金，资金金额按照普惠小微贷款余额季度环比增量（即本季度末比上季度末增量）的1%确定。资金按季审核发放，当季余额增量为负的，后续季度补足后再计算增量，推动普惠小微贷款余额持续增长。

“按普惠小微贷款余额增量进行激励，既有利于支持地方法人银行市场化持续支持原客户信贷需求，也有利于促进地方法人银行挖掘新客户普惠小微贷款。”该负责人说。

三是坚持稳健原则。相关贷款的信用风险仍由金融机构承担，以防范道德风险。鼓励经营稳健、有潜力的地方法人银行在做好风险防控的前提下，加大对小微企业的支持力度。

对于普惠小微企业信用贷款支持计划如何纳入支农支小再贷款管理？该负责人表示，自2022年起，普惠小微企业信用贷款支持计划不再实施，支持计划的4000亿元额度纳入支农支小再贷款额度管理，支农支小再贷款额度在现有基础上调增。符合条件的地方法人银行可继续以发放的普惠小微信用贷款向人民银行申请支农支小再贷款优惠资金支持。

“下一步，人民银行将充分发挥好接续转换的市场化工具牵引带动作用，建立正向激励机制，引导地方法人银行自主决策、自担风险扩大包括信用贷款在内的普惠小微贷款投放，积极挖掘新的融资需求，加大对小微企业、小微企业主和个体工商户的支持力度，持续推动普惠小微贷款增量、降价、扩面，助力稳企业保就业，促进稳定宏观经济大盘。”该负责人表示。

(责编：王震、高雷)