人民网北京1月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2021年，国铁集团科学有序、安全优质推进铁路规划建设，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全面完成了年度铁路建设任务。

截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。

一是坚持保开通、保在建、保开工，北京至哈尔滨、连云港至乌鲁木齐高铁全线贯通，张吉怀、安九、赣深高铁等重大项目建成投产，沿江高铁武宜段等一批服务国家重大战略的项目开工建设。

二是落实国务院办公厅转发的《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》，合理把握建设重点、时序、标准，坚持分层分类建设，编制形成“十四五”铁路网规划建议方案；会同国家有关部门编制实施“十四五”现代综合交通运输体系发展规划、“十四五”铁路发展规划等。

三是着眼解决西部铁路“留白”太大问题，研究提出优化完善西部边疆铁路网规划建设意见，积极推进新藏、滇藏铁路规划建设工作，加快沿江沿边沿海等骨干通道项目前期工作。

四是务实推进雅万高铁、匈塞铁路、中泰铁路等境外项目，为助力高水平对外开放发挥了重要作用。

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