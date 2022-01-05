人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021年全国铁路营业里程突破15万公里 高铁超4万公里

2022年01月05日09:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2021年，国铁集团科学有序、安全优质推进铁路规划建设，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全面完成了年度铁路建设任务。

截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。

一是坚持保开通、保在建、保开工，北京至哈尔滨、连云港至乌鲁木齐高铁全线贯通，张吉怀、安九、赣深高铁等重大项目建成投产，沿江高铁武宜段等一批服务国家重大战略的项目开工建设。

二是落实国务院办公厅转发的《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》，合理把握建设重点、时序、标准，坚持分层分类建设，编制形成“十四五”铁路网规划建议方案；会同国家有关部门编制实施“十四五”现代综合交通运输体系发展规划、“十四五”铁路发展规划等。

三是着眼解决西部铁路“留白”太大问题，研究提出优化完善西部边疆铁路网规划建设意见，积极推进新藏、滇藏铁路规划建设工作，加快沿江沿边沿海等骨干通道项目前期工作。

四是务实推进雅万高铁、匈塞铁路、中泰铁路等境外项目，为助力高水平对外开放发挥了重要作用。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年全国铁路营业里程突破15万公里 高铁超4万公里
　　人民网北京1月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2021年，国铁集团科学有序、安全优质推进铁路规划建设，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全面完成了年度铁路建设任务。 截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。…
中国移动将于1月5日上市 将成近10年最大规模IPO
　　人民网北京1月4日电 （记者王震）据上海证券交易所网站消息，中国移动有限公司股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市。证券简称为“中国移动”，证券代码为“600941”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部