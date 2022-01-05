人民网北京1月5日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2022年，国铁集团将突出补短板、强弱项、重配套，科学有序、安全优质推进铁路建设，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成国家铁路投资任务，预计投产新线3300公里以上，其中普速铁路1900公里左右。

一是高质量推进川藏铁路建设。聚焦打造精品工程、安全工程、绿色工程、创新工程、廉洁工程，坚持科学施工、安全施工、绿色施工，充分发挥科技创新关键性作用，提高施工人员健康保障水平，推动雅安至新都桥、波密至林芝东西两段全面形成持续达产能力，尽快实现新都桥至波密中间段重点工程达产稳产。

二是统筹推进重点项目实施。聚焦服务国家重大战略，紧盯国家“十四五”规划纲要确定的102项工程中涉铁项目，扎实推进沿江高铁、西部陆海新通道等重大工程，深入开展新藏、滇藏铁路等重大项目前期研究。坚持保开通、保在建、保开工顺序，合理安排建设资源，确保完成年度投资任务和实物工作量。集中力量开展攻关，推动成都至兰州、大理至瑞丽、丽江至香格里拉铁路等难点工程取得新突破。

三是深化建设管理体制机制创新。全面完成铁路公司布局调整优化，推进机构人员整合到位，理顺管理关系和工作界面，深化岗位管理和薪酬制度改革。坚持全国铁路统筹规划建设和分层分类实施推进相衔接，完善分层分类投资建设机制，发挥国家投资带动作用，带动和吸引更多地方和社会资本参与铁路项目投资。

四是全面提升铁路建设管理水平。尊重规划权威性，修编中长期铁路网规划，积极推动各层面“多规合一”。强化建设为运输服务的理念，建立完善项目前期、工程实施、运营管理“三位一体”的工作机制。加强对工程建设的全过程管控，强化质量、安全、工期、投资控制、文明施工等系统目标管理。

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