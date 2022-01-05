新华社济南1月4日电(记者邵鲁文、胡林果)“‘种草’很久，终于‘拔草’成功”……近年来，一种新型购物推荐方式——“种草笔记”迅速兴起。这种由消费者自发分享上传的“网红探店”“美食好物种草”等内容，在小红书、大众点评等App上流行。但近期一些“种草笔记”遭到质疑，被指弄虚作假。

“新华视点”记者调查发现，一些平台上的“种草笔记”开始变味儿，损害了消费者的权益，破坏了市场秩序。

“达人分享”频遭吐槽“水分很大”

如今，不少年轻消费者在消费时会参考身边及各平台“网红达人”的“种草分享”推荐。中信证券2021年5月发布的一份研究报告指出，有64.3%的Z世代（1995—2009年间出生的一代人）在购物时受到“种草”推荐的影响。

然而，不少消费者反映，一些平台上充斥着“水分很大”、过度宣传的“种草笔记”。

热爱网购的田女士最近一年在网购消费中多次“踩雷”。她说，在某App上看到“种草”文章推荐后，购买了不少产品，但部分产品效果与推荐相差甚远。尤其是一款洗面奶，用完后脸就开始发痒；查询后才知道，这款产品属于“三无产品”。

田女士说，她随后才意识到，很多“种草”文章其实并非推荐者的真实感受，而是商家出钱，邀请一批“网红”博主发布的虚假“种草笔记”。

为了让拍摄对象显得更加诱人，一些“种草笔记”存在使用滤镜过度美化现象，图片与实景严重不符，引发一些消费者吐槽。

济南市民孙慧说，外出旅行时，会提前看一些目的地城市“网红”饭馆的“种草笔记”，其内容往往凸显美食的色香味，但实地体验后，却发现服务差、价格高、菜品普通。经历次数多了，她才明白，为产品加上一层滤镜，并在平台大肆推广，已经成为一些店铺营销的“基本操作”。

在黑猫投诉等平台上，因相信虚假“种草笔记”而购买祛疤、除皱、减肥等产品导致身体受损的受害者不在少数。一些平台也多次对发布虚假内容的账号进行查处，但依然屡禁不止。

催生灰色产业链，“素人”账号发布最低只需十几元

记者调查发现，雇佣专业写手和网络水军虚构“种草笔记”“网红测评”，已形成一条灰色产业链。记者在网络上搜索“软文代写”等关键词，会出现大量代写、代发、刷单等服务的结果；原本用来分享好物的“种草笔记”，变成了对消费者的诱导甚至是误导。

济南一家新开业餐饮店老板秦川告诉记者，如今新店开业最重要的不是搞优惠活动，而是通过各种渠道，例如在小红书、大众点评、微博等平台给店铺发布“网红打卡”“美食达人推荐”等内容的“种草笔记”和视频。“一些经纪公司掌握这类资源，有的是旗下有一些‘网红’博主，有些则是有社交网络头部账号，通过这些账号发布宣传内容，推广效果远比店铺自己搞促销活动好得多。”

虚假“种草笔记”往往和刷单、刷评价等“业务”相捆绑，形成了固定套路。例如通过“网红”博主影响力宣传一波后，再通过“素人”去增加声量，营造一种“好评如潮”的感觉。

为防止虚假“种草笔记”被平台查处，有业内人士告诉记者，虚假“种草笔记”背后，还有一个“养号”的庞大“产业”。这些机构在多个平台注册账号，并由运营团队负责给各个账号进行包装，塑造为“网红”、美食“达人”等形象。再加上有的平台检测机制并不完善，只要内容逼真，并配有照片或视频等实景内容，很容易上推荐位。

建议多方施策管好虚假“种草”

业内人士认为，“种草”作为一种新兴消费文化，本无可厚非；但对于以营利为目的，故意发布内容不实的“种草笔记”的行为，监管部门和相关平台不应放任。

中国人民大学法学院教授刘俊海说，明知或应知内容不是发布者的真实经历，以营利为目的虚构“种草笔记”涉嫌虚假宣传；根据广告法、反不正当竞争法规定，以虚假宣传、引人误导的内容欺骗消费者的，相关人员要承担相应的法律责任。

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛说，针对互联网频频出现虚假内容的现象，应加强多层次治理。监管部门和行业协会可制定相应的规章和标准，加强行业监管和自律。对于涉嫌虚假宣传的机构和账号，及时进行封禁，并将商家、造假者、刷单人等相关机构和人员列入行业黑名单，形成震慑效应。同时，鼓励消费者积极参与监督，监管部门对消费者反映的问题，及时介入，防止虚假内容导致消费者上当受骗，造成不良后果。

专家建议，相关互联网平台应负起主要责任，加强内容审核，增强人工把关环节，针对形式雷同或相似的“种草笔记”进行严格甄别。刘俊海等专家认为，平台对存在广告性质的文章应在显著位置标明“广告”字样，确保消费者的知情权得到保障，维护公平的市场竞争环境。此外，相关平台应使用更科学的算法对优质内容进行推荐，不再把类似“评论数”“点赞数”等作为排名的唯一依据，而是把诚信度、资质等作为重要的参考指标。

山东省消费者协会副秘书长宫卫清说，广大消费者在消费时要冷静、理性，对各网络平台中流行的“种草笔记”仔细甄别，避免被营销广告所诱导。在购买商品时，除注意索要购买发票或收据外，还应对网络上的广告标语、宣传内容、订单详情等以截屏等方式保留，以便有需要时，能及时向消保部门申请维权。

(责编：王震、陈键)