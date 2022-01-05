新华社记者

回眸2021年，世界经济逐步从新冠疫情冲击中复苏，在发达经济体普遍维持宽松货币政策、多国不断推出经济刺激计划的背景下，市场流动性充裕，投资者风险偏好增强，国际市场主要资产价格大多上涨但又波动明显。

展望2022年，新冠疫情仍可能起伏反复，世界经济复苏前景面临较大不确定性，疫情形势、通胀走势、财政和货币政策走向、地缘政治局势是影响国际市场资产价格的关键变量。市场变数增多风险加大，如何布局让资产保值增值，考验投资者的智慧。

美元还会涨吗

2021年，美国联邦储备委员会收紧货币政策预期升温和美国经济较快复苏、股市屡创新高等因素共同作用，推动美元汇率震荡上行。12月31日，衡量美元对六种主要货币的美元指数收于95.5916点，与2020年末相比上涨6.2%。

当前，美联储“鹰派”立场更趋明朗，而疫情反复下全球经济增长面临的不确定性增大。市场研究机构认为，在世界经济复苏势头趋弱、主要发达经济体货币政策分化等多种因素共振作用下，2022年美元汇率仍有上涨空间。

富国银行证券公司发布报告说，鉴于美国收紧货币政策的节奏预计比多数其他发达经济体更快，该机构已上调2022年和2023年美元升值预期。美国银行全球研究部预计，美国基准利率到2024年初将达2.5%，而欧元、日元和瑞士法郎等低风险货币利率尚难以正常化，这将支持美元走强。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，由于变异新冠病毒奥密克戎毒株正在全球扩散，该组织考虑下调2022年世界经济增长预期。分析人士认为，世界经济增长放缓将使投资机会减少，市场风险偏好减弱，美元避险货币属性凸显。

专家指出，美元进一步升值，对全球资产价格、全球经济尤其是新兴市场经济体复苏产生的负面影响值得警惕。

金价能否升温

2021年，在全球疫情反复、货币政策宽松背景下，作为投资避风港的黄金并未如预期那样受青睐。12月31日，纽约商品交易所黄金期货主力合约收于每盎司1828.6美元，比2020年末下跌约3.5%。

对于未来金价走势，市场观点分歧明显。全球货币政策、通胀水平、复苏轨迹及疫情发展等因素将决定金价走势，但这些制约因素相互影响，变数较大，可能加剧金价波动。

澳新银行预计，随着各主要经济体着手退出货币宽松和经济刺激计划，2022年金价将失去部分支撑，走势先强后弱，全年均价在每盎司1725美元左右。

资产管理巨头贝莱德公司高管艾维·汉布罗认为，通胀现象将贯穿2022年，如果走势超出预期，加息后的实际利率不会显著上升，甚至可能下降，从而令黄金的投资价值进一步凸显。

世界黄金协会预计，在全球货币政策和通胀走势等因素共同作用下，2022年金市将保持震荡态势，周期波动可能频繁出现。

股市哪家更牛

得益于世界经济复苏、企业盈利改善和流动性充裕，2021年全球主要股市多数上涨。

在宽松货币政策和空前财政刺激措施支持下，2021年欧美股市表现相对强劲，其中纽约股市标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数全年分别上涨26.89%、18.73%和21.39%；伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数全年上涨14.3%；日经股指全年上涨4.9%。

在美联储收紧货币政策预期影响下，一些新兴市场经济体面临资本外流压力，股市受到拖累。2021年巴西圣保罗博维斯帕指数下跌11.93%，结束自2015年以来连续六年上涨势头。

2022年全球股市将如何演进？分析人士认为，各国复苏路径分化，政策空间不一，股市走向也不尽相同。货币环境趋紧、疫情反复是全球股市共同面临的主要风险，美国国会中期选举、巴西大选等地缘政治因素也将对股市走势产生影响。

市场研究机构“投机商”公司创始人拉里·贝内迪克特预计，2022年美国股市主要股指或将呈现不同程度下挫。

德国《商报》认为，2021年德国上市公司股价被低估，预计2022年法兰克福股市DAX指数将上涨12%左右。德国德卡银行首席经济学家乌尔里希·卡特尔则认为，如果德国疫情管控措施持续到2022年春季，将对经济产生较大影响，股市可能出现剧烈修正。

日生基础研究所研究员上野刚志预计，随着日本经济逐步复苏及企业业绩改善，东京股市2022年大概率会继续上涨，日经股指年底有望升至30000点以上。

巴西瓦加斯基金会经济学家若埃尔松·桑帕约表示，美联储加息将使资金撤离新兴市场国家，加上巴西总统大选等因素，2022年巴西股市或将大幅波动。

油价能涨多高

在供应约束与需求旺盛导致短缺的背景下，2021年国际原油价格震荡上行，12月31日纽约商品交易所轻质原油期货和伦敦布伦特原油期货主力合约分别收于每桶75.21美元和77.78美元，全年分别上涨约55%和50%。

展望2022年，尽管市场看涨情绪占优，但油价走势依旧面临高度不确定性。

石油输出国组织（欧佩克）日前发布报告，维持2022年世界日均石油需求将增长420万桶的预期不变，认为奥密克戎对石油需求影响将温和而短暂。

高盛集团预计，随着航空、运输及基建领域需求上升，2022年和2023年石油需求将创新高。高盛能源研究主管达明·库尔瓦兰认为，奥密克戎对经济影响有限，2022年和2023年布伦特原油期货价格将维持在每桶85美元左右，如果供应无法跟上需求增长，油价可能突破每桶100美元。

美国能源信息局则预计，2022年主要产油国的供应增长或将超过全球石油消费增幅，加之新的变异新冠病毒扰动市场，布伦特原油期货全年均价将在每桶70美元左右。

（执笔记者：欧阳为；参与记者：徐超、杜静、樊宇、刘亚南、潘丽君、刘春燕、沈忠浩、罗婧婧、杨海若、闫婧、耿鹏宇、康逸、徐静）

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