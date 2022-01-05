华 凌

2022年冬奥会期间，北京延庆赛区将举行高山滑雪、雪车、雪橇3个项目的比赛，以及冬残奥会高山滑雪项目的比赛，届时将产生21块冬奥会金牌、30块冬残奥会金牌。

“为了积累冬奥会赛事气象预报经验，从2017年开始每年10月到次年3月份，北京延庆赛区集合全国气象业务骨干，包括北京气象局两位副台长，山西、内蒙古等国家一些优秀的气象预报员，进行为期五年左右的驻训。其间紧抓每次的重要天气，并到山上实地感受山地气候的具体表现与预报的差异，通过不断反复磨合，复盘分析，积累了一定的预报经验，由此，对延庆赛区天气变化情况基本有了把握。”1月4日，在北京延庆区气象局，延庆气象台副台长、冬奥气象保障工作人员闫宏亮在接受科技日报记者采访时表示。

冰雪项目与气象条件关系密切，冬奥赛区一般地处山地，地形比较复杂，俗话说“一山有四季，十里不同天”，有时可能隔着一条沟，风、降雪、能见度都会有很大的差异。可见，赛前对天气的研判至关重要，这样才能使运动员、竞赛组织者和赛会管理者为赛事准备打出一个提前量，保证在一个好的气象条件下，比赛能够顺利进行。所以气象服务是冬奥会得以顺利进行的重要保障。

然而，冬奥赛事对于气象预报精细化服务要求非常高，而我国在冬季山地精细化气象预报服务方面经验不够丰富，也没有成熟的短时临近预报系统进行支持，这给气象服务提出很大的挑战。

据了解，在中央冬奥会工作领导小组的统一领导下，针对冬奥气象服务，北京市气象局成立冬奥北京气象中心，下设一办十组，延庆气象服务组属于其中一个组，共有4个团队，核心骨干49人，面向竞赛团队、场馆群指挥中心、城市运行指挥中心等多个需求方，承担竞赛场馆和非竞赛场馆的预报服务、设备维护抢修，同时也承担赛区及外围交通运输、森林防火、城市运行保障的多项工作。

为精准预报，延庆气象局持续推进冬奥气象科技研发，并取得了成果。“一方面，我们加强赛区的监测，利用天气雷达、三维激光测风雷达技术；另一方面，在预报科技方面投入很大，研发出大涡模拟系统，对地形分辨率达到百米以下需求，同时还研究出一套短时预报系统，对气象预报数据可做到10分钟的快速更新。”阎宏亮介绍说。

据了解，在冬奥气象综合监测系统构建中，从2014年就开始，阎宏亮和同事们一起到海陀山“拓荒建站”，在没水、没电、没路、没有通讯的艰苦条件下，冒着大风、严寒和酷暑，设备仪器靠人扛骡子驮，在海陀山完成自动气象站和天气雷达的建设；在预报技术储备中，2017年起组建预报团队，每年冬天驻扎延庆，到海陀山开展实地训练，经过5年的不懈努力，不断积累复杂地形下的预报经验，为保障冬奥会打下坚实基础。2020年10月，作为雪车雪橇场地预认证活动的重点服务保障部门，阎宏亮团队带领气象台24小时值守，逐小时报送气象实况和预报信息，发布了预认证气象服务专报67期，高标准完成预认证活动的气象保障工作。

“冬奥会比赛时，我们现场将每小时发布各个场馆主要点位的气象预报，同时，外围保障服务团队会对核心区设备的日常巡检，若出现故障会第一时间进行处理，并且，做好城市运行，包括交通运输等服务冬奥会气象的保障工作。”最后，阎宏亮说。

（科技日报北京1月4日电）

(责编：王震、陈键)