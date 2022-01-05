2021年12月31日，随着一声响亮的汽笛长鸣，首列满载着100个标准集装箱货物的X8428次中欧班列从新建成的广州国际港缓缓驶出，预计15天后抵达波兰马拉舍维奇。这是粤港澳大湾区2021年开出的第385趟中欧班列，开行数量创历史新高，同比增长123列，增幅46.9%。至此，粤港澳大湾区中欧班列开行线路已增至19条，全年运送防疫、民生和产业链物资20.3万吨, 辐射亚欧15个国家20余个城市。

粤港澳大湾区中欧班列自2013年首开以来，开行频率从最初的每周1趟提升到如今的日均1趟以上，货物种类从最初主要服务电子产业到目前涵盖数码产品、家用电器、纺织服饰等上千种产品。“钢铁丝路”服务版图不断延伸，构建起一张全天候、大运量、绿色低碳的陆上运输网络。从去年开出首趟大湾区跨境电商中欧“年货班列”，到新增了广州下元至波兰马拉舍维奇海铁跨境联运、广州到敖德萨、东莞常平直达乌兹别克斯坦塔什干、深圳平湖南直达老挝万象……2021年大湾区中欧班列运输网络得到进一步优化完善。

在保障民生和产业链物资供应的同时，中欧班列还承担着运输防疫物资，为驰援全球抗疫和提振经济贡献“中国力量”的重任。2021年，大湾区中欧班列已累计运送口罩、药品、消毒用品等防疫物资3524万件，共计14.67万吨。

大湾区中欧班列开行线路越来越多，班次越来越密，覆盖城市越来越广，这对铁路部门的服务工作提出更高的要求。在管内中欧班列发运站专设“党员攻坚小组”，积极开展“我为群众办实事、我为客户解难题”实践活动；启用预付款集中管理系统，进一步简化客户汇款流程；安排安检人员到海关监管仓安检点开箱查验，免去客户装车时二次核验手续……一系列新举措，为当地外贸企业进入亚欧市场提供了更高质量的运输供给服务。

“运输线路畅通了，服务升级了，箱源和车源还得跟上。”广铁集团广州货运中心石龙站货运主管蒲穗表示，通过优化货场堆箱场地规划、提升装卸设备作业效率等举措，铁路部门不断加快箱体和平板车底使用周转，进一步确保中欧班列准点发运、安全畅通，助力粤港澳大湾区及周边企业融入“一带一路”建设、走向世界。

(责编：王震、陈键)