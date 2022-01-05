科技日报北京1月4日电 （记者 崔爽）1月4日，距离北京冬奥会开幕还有30天，北京冬奥组委会技术部部长喻红表示，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在阿里云上，为即将到来的冬奥会做好了坚实准备。

据悉，北京冬奥会已经完成了这一历史性的迁移工程，将奥运最核心的赛事成绩、赛事转播、信息发布、运动员抵离、医疗、食宿、交通等信息系统迁移至阿里云上。

这是奥运史上首次由云计算替代传统IT，承载奥运的组织和运营。

过去，每届奥运会都需要重复建设传统IT机房，并在赛事短暂使用后拆除。上云之后，IT基础设施的成本大幅下降，并且缩短了应用开发和部署流程。

上云也是绿色冬奥的重要举措之一。相比传统机房，位于张北的冬奥云数据中心通过自然风冷、浸没式液冷、智能调温等技术，实现100%无机械制冷，将热能耗降低了70%以上。

观赛体验方面，据介绍，在云的基础上，视觉智能、算法、AR等技术在赛场的应用能够让观众身临其境，获得更好的观赛体验。例如，通过多角度智能合成技术，将多阵列视频组合成全景动态画面，为短道速滑、冰壶等比赛带来更多维度的观看视角。

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