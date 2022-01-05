魏依晨

深化科体改革 激发创新动能

“我们计划投入3000万的研发资金来实行‘揭榜挂帅’，突破技术瓶颈。”在日前刚刚结束的2021江西智库峰会上，“揭榜挂帅”项目发榜吸引了行业热议，公开张榜的30个项目，金额超4.1亿元。说话这位正是榜单最高出资企业的总工程师孙瑞。当下，江西正在以“揭榜挂帅”吸引更多“帅才”，来江西解决真问题，为创新发展注入力量。

榜怎么揭？帅怎么挂？

“本次发布的榜单，全国符合条件且具有研发能力的创新主体均可主动揭榜。”江西省科技厅相关负责人介绍，揭榜方无单位注册时间、地域等限制条件，揭榜项目负责人无年龄、学历和职称等门槛要求，揭榜单位应同时符合，揭榜的共性条件和单个榜单的个性化要求。

“我们这次揭榜的选题方向是‘高精度非球面玻璃镜片模压成型关键技术研究’”。江西联创电子有限公司总裁兼研究院院长曾吉勇说，高精度非球面玻璃镜片是摄影、汽车高级辅助安全驾驶、智能监控、VR/AR、医疗内窥镜等高端光学系统的关键基础元件，其市场需求巨大。但非球面玻璃镜片模造技术壁垒极高，特别是微小非球面玻璃镜片技术是目前我国光学产业的“卡脖子”技术。“省科技厅发布这个揭榜挂帅的选题方向后，我公司立即组织技术团队参与并成功揭榜。项目顺利实施的话，将实现Φ0.5—1.0mm微小高精度非球面玻璃镜片国产化，达到国际领先水平。”

“江西省科技厅紧紧围绕江西优势产业，紧盯现实难题和迫切需求，实行重大科技项目攻关‘揭榜挂帅’，搭建‘谁能干就让谁干’的赛场。”江西省科技厅党组成员、副厅长鄢帮有说，前期，江西省科技厅公开发布了2021年度首批关键技术类“揭榜挂帅”榜单。榜单围绕先进装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源等我省优势产业，紧盯现实难题和迫切需求，提出研发目标明确、应用导向鲜明的8个选题方向，目前首批榜单已有6项完成揭榜对接。

据悉，江西省科技厅2021年9月16日正式向全国公开张榜，发布的30项榜单总金额超4.1亿元，记者发现，该榜单最高的企业出资承诺为3000万元。

创新解决企业“卡脖子”技术困局

“我们重大技术需求名称是‘稻秆规模化高效清洁利用关键技术及高品质产品研发’。”江西衡壤生态农业科技有限公司就是此次“揭榜挂帅”榜单中企业出资承诺3000万元的企业，该公司总工程师孙瑞说，由于秸秆未完全得到无害化处理或资源化利用，产值效益较低。同时，秸秆因消纳不力而被焚烧情况频发，不仅造成资源浪费，还严重破坏农村生态环境。

孙瑞说，若这些技术难题得以解决，每年可给企业增加3000万元—4000万元的利润。他们也能为促进农民就业与增收，推进乡村振兴和实现“双碳”目标贡献一份力量。

据了解，区别于其他省份关注企业“解决困难”和“成果转化”等难题，江西省在注重企业主体作用的同时，积极发挥政府引导作用，通过组织实施关键技术类来解决制约产业发展的共性、公益性问题，通过组织企业需求类来解决企业依靠自身科研力量难以解决的“卡脖子”技术。

鄢帮有介绍，“关键技术类”项目支持强度每项500万元—1000万元，具体额度根据揭榜方的经费申请以及项目研究的实际需要，分年度持续滚动支持。“企业需求类”经费以单位自筹和吸引社会资本投入为主，省级财政以前资助与后补助相结合的方式进行鼓励支持，立项时省级财政给予每项100万元启动经费，揭榜单位完成攻关任务后，江西省科技厅组织同行专家开展综合评价，按照项目额度的20%进行后补助，每项最高不超过500万元，充分发挥财政资金引导撬动作用。

“下一步，我们将继续组织揭榜、对接和拨付经费等工作，推动项目尽快实施，不断提高我省产业关键技术自主可控水平。”鄢帮有说道。

(责编：王震、陈键)