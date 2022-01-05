人民网北京1月5日电 （记者杨曦）近日，自然资源部通报了2021年全国地质灾害防治活动监督检查情况。检查结果显示，大部分单位能够较好地遵守地质灾害防治活动有关法律法规。总体看，甲级资质单位情况较好，丙级资质单位问题较为突出。

据了解，自然资源部于今年5月下发《自然资源部办公厅关于开展2021年地质灾害防治活动“双随机、一公开”监督检查工作的通知》（自然资办函〔2021〕838号），组织开展全国地质灾害防治活动“双随机一公开”监督检查。2021年全国共随机抽取检查589家资质单位，其中甲级资质单位195家，占甲级总数16%；乙级资质单位145家，占乙级总数15%；丙级资质单位249家，占丙级总数11%，每个类别抽查比例都超过了5%。本次检查重点内容包括地质灾害防治活动合法合规情况、单位管理和专业能力情况、安全生产情况等三个方面，同时，对2020年度检查发现存在问题的47家单位进行了复查。

从检查情况看，大多数省份都高度重视本次监督检查，严格按照“双随机、一公开”有关程序要求开展工作，及时完成并向我部报送了监督检查报告。在检查覆盖面上，宁夏、河北、天津等地检查比例超过20%；在问题处置方面，广东、宁夏、四川、重庆、甘肃、福建等地，都及时采取了行政措施予以处理。但也有部分省份，存在一些问题：如贵州、内蒙古未按规定时间完成检查；江西、浙江对上年发现问题的单位，未按规定列入检查等。

检查结果显示，522家未发现明显问题，67家存在问题需要整改。存在问题的67家资质单位中，甲级资质单位10家，占抽查甲级总数的5%；乙级资质单位13家，占抽查乙级总数的9%；丙级资质单位44家，占抽查丙级总数的18%。总体看，甲级资质单位较好，丙级资质单位问题较为突出。

2021年度检查发现的问题主要表现在以下三个方面：

一是部分单位能力与资质等级不匹配，内部管理混乱。有的单位专业人员数量和类别不满足其持有的资质等级；有的内部管理制度混乱，资料档案无法稽查，资质图章管理不规范，缺少施工记录材料等。

二是部分单位作业行为不规范，工作质量保障不足。有的单位超越资质许可承揽业务，为压缩成本，擅自修改施工设计，工程偷工减料；有的安全生产主体责任不落实，安全生产管理制度阙如或不完善。

三是部分单位不遵守资质管理程序规定，不配合监督检查。有的单位资质证书到期、地址或法人等事项变更等，不及时办理注销或变更手续；项目施工不按规定向所在地主管部门备案；在监督检查中，故意推诿、拖延，不主动配合检查工作。

对此，自然资源部提出要求，各省级自然资源主管部门要针对检查中发现的问题建立工作台账，督促存在问题的资质单位整改到位，对违法问题，要依法依规妥善处理，并按照《地质勘查活动监督管理办法（试行）》要求，纳入全国地质勘查行业监管服务平台管理，主动公示有关信息；全面总结经验，不断完善检查工作制度和措施，提升检查效能。

第一，进一步打好工作基础。按照《地质勘查活动监督管理办法（试行）》的要求，不断完善资质单位名录库和执法检查人员名录库，及时更新相关数据；结合各地经济和社会发展情况，加强检查工作支撑队伍建设。

第二，强化项目日常监管。各地自然资源主管部门要加强辖区内项目的日常监管，及时制止和处理违法违规承揽项目、不按设计施工等问题，将质量安全隐患消灭在萌芽状态。

第三，加强制度配套和业务培训。各地要结合实际，完善监督检查配套制度，建立操作规程，把《地质勘查活动监督管理办法（试行）》落到实处；在年度监督检查前，对检查人员开展系统培训，提高检查工作质量。

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