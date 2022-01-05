人民网北京1月5日电 （王仁宏）据水利部消息，2021年3月，水利部联合公安部、交通运输部部署开展长江河道采砂综合整治行动，落实采砂管理责任制，规范采砂许可管理，加强涉砂船舶综合治理，严厉打击非法采运砂行为，维护长江采砂管理秩序；在此基础上，又联合工业和信息化部、市场监管总局开展采砂船舶和采砂行为专项治理。至2021年12月底，五部门联合整治行动顺利完成，实现预期目标，成效显著。

据悉，本次长江河道采砂综合整治行动，是长江保护法实施后的首次采砂专项行动，也是五部门首次联合组织对“人、船、砂”“采、运、销”集中整治，有力打击了“三无”“隐形”采砂船，有力遏制了非法采砂反弹势头，进一步巩固了长江河道采砂管理稳定可控局面，并呈向好态势。

一是采砂管理责任全覆盖。长江干流宜宾以下河段全面落实省、市、县级人民政府行政首长责任制，干支流全部明确河长责任人、主管部门责任人、现场监管责任人和行政执法责任人，实现采砂管理责任全覆盖。

二是执法打击取得新成果。查获非法采砂船185艘、非法运砂船563艘、非法移动船327艘，其中，长江干流查获非法采砂船57艘、非法运砂船543艘、非法移动船278艘。公安机关破获涉砂刑事案件399起，办结涉砂案件279起，抓获涉案人员1510名。

三是查处案件取得新进展。办结非法采砂等水行政处罚案件1867起，没收违法砂石约80万吨，没收违法所得4383万元，罚款14556万元；实施涉砂船舶行政处罚359起，罚款463万元；查处非法建造、改装、伪装采砂船27艘，查处砂石违法经营案件120起；移送公安机关非法采砂案件104件。

四是船舶治理取得新突破。初步摸清长江沿线船舶修造企业底数，沿江全面停止采砂船舶建造计划。沿江地方政府组织拆除非法采运砂船1559艘（长江干流588艘），安徽、重庆、云南等省市基本实现非法采砂船舶存量动态清零，长江干流集中停靠采砂船相比2019年减少近8成。

五是协同联动迈出新步伐。长江河道采砂管理三部合作机制向基层延伸、向多部门拓展，相邻省份相继建立省际交界河段联合执法机制；“河长+警长”“河长+检察长”机制推动行政执法与刑事司法有效衔接。

借鉴长江河道采砂综合整治行动的经验，2021年8月，水利部部署开展为期一年的全国河道非法采砂专项整治行动。水利部河湖管理司有关负责人表示，今后一段时期，长江流域砂石供需矛盾的局面仍将持续，非法采砂反弹压力依然较大，干流“隐形式”、支流“蚂蚁搬家式”偷采活动时有发生，非法采砂隐蔽性强，执法打击难，采砂监管的制度性、机制性、基础性障碍尚待破局，长江河道采砂管理任务仍然艰巨复杂。下一步，水利部将采取更加有力措施，持续发力、久久为功，巩固综合整治行动成果，进一步深化部门合作，完善法规制度，压实属地责任，加强采砂船舶源头管控，推进采砂全要素全过程监管，严厉打击非法采运砂行为，严防非法采砂反弹，切实维护长江河道采砂管理秩序。

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