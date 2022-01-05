中新网北京1月5日电 2022年新年伊始，地方省级层面已陆续进入“两会时间”。随着省级两会的召开，各地2021年的经济社会发展成绩单将陆续出炉。此外，从经济目标，到民生实事，各地如何规划新一年的发展蓝图，也是舆论关注的焦点。

各省份将陆续进入“两会时间”

3日，西藏自治区政协十一届五次会议在拉萨开幕，2022年省级地方两会就此拉开大幕。

在全国两会召开之前，每年年初集中举行的省级两会，是外界观察中国地方经济社会发展的重要窗口。从各地公布的信息来看，31省份均将2022年的省级两会召开日期定在春节(2月1日)前举行。除了最早进入“两会时间”的西藏，1月5日开始，北京、河南也正式进入“两会时间”。

1月中下旬将是省级两会召开的密集期，按照各地公布人代会开幕日期，大多数省份将会议召开日期确定在1月中下旬。

例如，1月17日至20日，至少就有安徽、湖南、河北、天津、重庆、山西、广东、四川、陕西、黑龙江、贵州、云南、上海等十余省份的人代会集中开幕。

当前，全国疫情多点散发，一些地区针对疫情防控需要，对会期进行了调整。例如，北京市的人代会正式会期拟压减为4天半，为保证代表审议时间，每次全体会议时长控制在1.5小时左右。河南省的人代会正式会期为3天半。

此外，辽宁在明确2022年省级人代会召开时间时，还特别强调，关于会议召开的具体时间和会议有关事项遇特殊情况需要变动的，授权省人大常委会主任会议研究决定。

各地发展成绩单如何，怎样规划今年目标？

4日开幕的西藏自治区十一届人大五次会议上，西藏自治区的政府工作报告透露，2021年，西藏自治区经济发展态势良好，地区生产总值突破2000亿元；2022年西藏自治区政府工作的主要预期目标包括地区生产总值增长8%左右等。

无论是全国两会还是地方两会，政府工作报告都是备受舆论关注的焦点。按惯例，各地的政府工作报告将亮出各地过去一年的“经济成绩单”，并公布今年的经济发展目标。

2021年是“十四五”开局之年，2022年，党的二十大即将召开，站在进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要历史节点，各地政府工作报告中关于经济社会发展的总结和规划，备受外界瞩目。

此前召开的中央经济工作会议明确提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，在今年的各地的政府工作报告中，各地如何设定经济发展目标，如何将“稳”字落实到地方的发展规划中，同样值得关注。

此外，诸如就业、教育、医疗、生态等等，这些和民众切身利益相关的民生话题，也是省级两会的观察焦点之一。两会前夕，一些地区就围绕相关民生话题邀请公众对政府工作报告建言。

湖南省政府网站开通“2022年省政府工作报告意见建议征集”专栏，邀请公众围绕“人才培养引进”、“乡村振兴”、“营商环境”等17个议题进行建言献策。

安徽省政府也发起“我为政府工作报告写几句”活动，公开征集社会各界对省政府工作报告和政府工作的意见建议。

严抓会风会纪 做好疫情防控

省级两会陆续开始，针对会风会纪和疫情防控，各地也纷纷进行了严格的规范和部署。

例如，在会议纪律方面，河南省两会开启前夕，该省两会会风会纪监督组公开了监督举报方式，公众可以通过来信、电话、网站和微信公众号等方式对省两会期间违反会风会纪问题进行监督举报。

在疫情防控方面，西藏要求，全体与会人员要严格按照相关部门制定的疫情防控方案，严格落实常态化疫情防控措施，做好个人健康监测，公共场合佩戴口罩，错时轮流就餐，分散乘坐电梯，保持卫生，全面筑牢大会疫情防控的严密防线。

北京的人代会将控制工作人员数量，利用视频网络等技术手段，完善听取和答复审议意见方式，拓展媒体宣传报道渠道，此外，制订落实疫情防控要求的具体方案和措施，继续实行闭环管理。

即将召开的河南省政协十二届五次会议将开通智慧政协会议系统，开设大会直播专栏，开通掌上提案、远程协商、委员会客厅、微建议等17个子系统，方便因疫情影响不能到会的住港澳地区省政协委员实时了解会议情况。(完)

(责编：王震、陈键)