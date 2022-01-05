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未依法申报违法实施经营者集中！市场监管总局对腾讯、阿里创投等作出行政处罚

2022年01月05日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局公布一批未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定书。

市场监管总局决定给予腾讯、和谐汽车、阿里创投、哔哩哔哩、红杉煜辰等企业作出行政处罚。

附：

1、市场监管总局对腾讯控股有限公司与河南和谐汽车贸易有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

2、市场监管总局对杭州阿里创业投资有限公司、郑州市讯捷贸易有限公司、贵阳广电传媒集团有限公司收购贵州泛亚信通网络科技有限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

3、市场监管总局对宁波誉衡健康投资有限公司与江苏京东邦能投资管理有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

4、市场监管总局对腾讯控股有限公司收购IngageApp Global Limited股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

5、市场监管总局对腾讯控股有限公司、上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）收购北京明略软件系统有限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

6、市场监管总局对腾讯控股有限公司收购北京有狐科技发展有限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

7、市场监管总局对阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与贵阳星力百货集团有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

8、市场监管总局对腾讯控股有限公司收购永辉云创科技有限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

9、市场监管总局对腾讯控股有限公司收购VERSA Inc.股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

10、市场监管总局对腾讯控股有限公司收购北京念念分享科技发展有限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

11、市场监管总局对哔哩哔哩股份有限公司收购VERSA Inc.股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

12、市场监管总局对青岛海信网络科技股份有限公司与腾讯控股有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

13、市场监管总局对腾讯控股有限公司、深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业（有限合伙）收购广西叫酒网络科技有限公司股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定

(责编：李楠桦、吕骞)

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