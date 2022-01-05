原标题：广发卡立足湾区服务全国 开启“春季行动”提振消费

春节将至，亿万中国人正期盼团圆。疫情防控不能松懈，减少流动“反向过年”不失是让亲情在春节不疏离之举。为减轻反向流动人员的团圆成本，提振消费、助力经济增长，根植湾区、服务全国近亿用户的广发信用卡自2022年1月1日起，启动“春季行动”推出包括大湾区特惠机票、消费返现、湾区公共交通出行福利等活动，给春节期间的亲情增温、为春节消费增添活力，帮助在大湾区“就地过年”的公众过有温度的团圆年，让全国的广发卡持卡人过有温度的优惠年。

优惠利民，一折机票助力湾区温暖年。粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，也是春节人口流动需求最频繁的地方之一。在“减少流动”的号召下，很多在大湾区打拼的奋斗者已经决定“就地过年”，将自己的亲人接到大湾区团圆。广发信用卡联合海航推出“湾区过年、一起精彩”机票特惠活动，为广发卡用户开辟专属通道，让用户以极低的价格购买覆盖重庆、杭州、南京、南昌、宁波、贵阳等28个城市至大湾区多城的机票，单程、往返票价低至全价票1折。广发信用卡此举让为全国疫情防控大局做出贡献的公众得以在传统佳节维系好亲情的温度。

作为根植大湾区、服务全国亿万客户的发卡机构，广发信用卡积极发挥湾区总部优势和布局优势，支持大湾区金融建设和发展，在业内推出粤港澳大湾区主题信用卡——广发银联粤港澳畅游卡。活动期间，粤港澳畅游卡的持卡人在湾区9城使用信用卡通过银联云闪付支付公交地铁乘车费，就有机会享受单笔返现2元的福利。同时，还有代驾、加油等诸多出行福利。

返现惠民，消费达标可享高额返现金。春节不仅是团圆的时刻，也是一年一度的消费高峰。近日，国家发布相关通知要求满足群众节日消费需求，确保人民群众度过喜庆安康的节日。信用卡作为消费的媒介，在满足群众消费需求方面有着不替代的作用。广发信用卡为春节消费的群众提前送上了一份节日礼物，推出“百亿狂欢、一起精彩”，众多返现、积分等好礼助力春节经济。

作为2021年广发信用卡推出的重点科技金融产品，广发Huwei Card上线消费返现活动，还为持卡人送上华为云季卡、音乐季卡、视频季卡以及高铁、机场贵宾厅等福利。所有广发信用卡用户还可参与“超级刷刷刷”活动，消费达标即有返现，最高可获8888元。春节期间，“超级刷刷刷”还将加码返现，为广发信用卡的持卡人春节吃、喝、玩、乐送上额外福利。此外，“春季行动”还上线了保险优惠活动。广发信用卡依托中国人寿集团赋予的保银协同优势，不仅为用户提供消费信贷服务，还为用户带来包含保险、理财在内的综合金融服务，为湾区过年的公众带来有温度的保障服务。

广发信用卡相关负责人表示，2022年开年广发信用卡即推出“春季行动”为公众送上消费福利，不仅有助于春节团圆，还能进一步提振消费，助力春节经济增长，这是广发信用卡立足本业坚持不懈为群众办实事的切实体现，也是以客户价值为枢纽的具体落实。

(责编：曹淼、李源)