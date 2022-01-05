人民网北京1月5日电 （记者杜燕飞）数字人民币试点再迎重大进展。1月4日，数字人民币（试点版）APP已上架至安卓、苹果应用商店，运营机构在试点地区和试点场景拓展的白名单用户可注册数字人民币 APP。

数字人民币（试点版）APP上架各大应用商店。来源：苹果应用商店

数字人民币（试点版）APP“开发者”一栏显示，数字人民币（试点版）APP开发者为中国人民银行数字货币研究所，它是中国法定数字货币——数字人民币向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务，目前，数字人民币仍处于研发过程中的常规测试阶段。

数字人民币（试点版）APP “隐私政策”一栏则显示，数字人民币运营机构包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、微众银行、网商银行等8家银行。不过，记者登陆该APP后发现，该APP上可选数字人民币钱包运营机构共9家，除上述8家银行机构外，还包括招商银行。

记者实测发现，数字人民币（试点版）APP新增了多项功能，新用户注册也更加便捷。无需输入姓名、身份证号、银行卡号等个人信息，仅通过输入手机号、设置用户名及支付密码，就可快速开通匿名钱包，还可以自行选择运营机构。开通后可根据需要升级为实名钱包，绑定银行卡进行充值。

专家认为，此前各地的数字人民币试点活动中，白名单用户需要通过获取兑换码、安装包的方式安装数字人民币（测试版）APP，安装步骤长、操作复杂、无法重复下载使用。本次在应用商店上架数字人民币（试点版）APP，功能更加人性化,提升了用户体验, 推动了数字人民币的普及，提高了数字人民币使用的便利。

记者梳理，自开启试点以来，数字人民币的应用范围持续扩大，落地场景逐渐丰富。2021年11月，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在公开场合表示，截至2021年10月22日，已累计开设数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易1.5亿笔，交易额近620亿元。

试点地区方面，截至2021年10月，数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点地区。加上此前的深圳、苏州、雄安新区、成都4地及北京冬奥会场等试点地区，数字人民币试点已经形成“10+1”的格局。

试点场景方面，记者统计，当前数字人民币（试点版）APP内现有子钱包共52个，涵盖购物、出行、生活、旅游、其他5大类别。以美团为例，目前数字人民币试点地区的用户，在添加数字人民币子钱包至美团后，即可用数字人民币支付日常的美团外卖订单，这是数字人民币在“衣食住行”场景上的再度拓展。

业内人士认为，随着越来越多超高频民生应用场景的接入，数字人民币的应用生态、交易规模有望进一步得到提升。

“正在试点之中的数字人民币，是电子支付工具更是数字化的法定货币，可以让电子支付更具通用性和便捷性，让现金使用更具可得性和普惠性。”招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，在试点过程中，数字人民币三大隐性价值逐渐被认识，这也是数字人民币区别于其他电子支付工具的特性。

董希淼进一步解释说，一是数字人民币采集信息量少于现有非银行支付工具，并严控个人信息的储存与使用，从而更好地保障数据安全和用户隐私。二是与人民币纸币和硬币相比，数字人民币具有低碳、环保特性，不需要印刷铸造，没有折旧磨损，采取“央行-商业银行-公众”双层运营架构，发行、流通的能耗将大大降低。三是数字人民币推广使用，将提升人民币使用的可得性和便利性，进而更好地保障消费者的选择权，维护人民币的法定地位。随着北京冬奥会和杭州亚运会的召开，如果数字人民币在相应场景下顺利使用，有助于提高人民币的国际形象。

(责编：赵竹青、吕骞)