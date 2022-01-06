本报记者 孔德晨

工业和信息化部近日发布的数据显示，去年1-11月，互联网和相关服务业企业业务收入和营业利润保持较快增长，互联网平台服务和数据业务实现快速发展，信息服务收入平稳增长，整体保持了平稳发展的态势。

互联网业务收入保持较快增长态势。去年1-11月，中国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入14155亿元，同比增长22.3%，两年平均增速为17.5%。1-11月，互联网企业实现营业利润1280亿元，同比增长14.8%，增速较1-10月回落6.5个百分点。

看分业务运行情况——

信息服务收入持续增长，音视频服务增势突出。去年1-11月，互联网企业共完成信息服务收入7618亿元，同比增长17.6%，增速较1-10月提高0.1个百分点；在互联网业务收入中占比为53.8%。其中，音视频服务企业保持高速增长；网络游戏企业增长平稳；新闻和内容服务类企业快速增长。

互联网平台收入快速增长。去年1-11月，互联网企业实现平台服务收入5191亿元，同比增长34.8%。其中，生活服务类平台企业业务收入增速较1-10月回升。网络销售平台以及提供生产制造、生产物流平台服务为主的企业收入平稳增长。

互联网数据服务持续快速发展。去年1-11月，互联网企业完成互联网接入及相关服务收入403亿元，同比增长3.9%，增速较1-10月提高0.5个百分点；完成互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入241.5亿元，同比增长28%。

看分地区运行情况——

东部地区互联网业务收入稳步增长，西部地区增势迅猛。去年1-11月，东部地区完成互联网业务收入12033亿元，同比增长22.5%，占全国（扣除跨地区企业）互联网业务收入的比重为89.4%。西部地区完成互联网业务收入874.1亿元，同比增长39.2%，增速高于全国平均水平16.9个百分点。中部和东北地区完成互联网业务收入分别为511.2亿和44.3亿元，同比增长2.1%和6.4%，增速较1-10月分别回落0.2个和0.5个百分点。

看移动应用程序发展情况——

移动应用程序（APP）总量保持稳定。截至去年11月末，全国国内市场上监测到的APP数量为272万款，数量与10月末持平。11月份，新增上架APP数量12万款，下架应用12万款。

游戏类应用数量仍居首位。截至去年11月末，移动应用规模排在前4位的APP数量占比达59.2%，其他生活服务、教育等10类APP占比为40.8%。其中，游戏APP数量继续领先，达68.7万款，占全部APP比重为25%。

游戏、日常工具、社交、音视频类应用下载量居前。截至去年11月末，国内第三方应用商店在架应用分发总量达到20924亿次。其中，游戏类移动应用的下载量首超3000亿次，达3204亿次。日常工具类、社交通讯类、音乐视频类下载量均超2000亿次，分别达2771亿次、2528亿次和2446亿次，排名第二至四位；生活服务类、新闻阅读类、系统工具类和电子商务类分别以1914亿次、1596亿次、1514亿次、1411亿次分列第五至八位。

(责编：白宇、胡永秋)