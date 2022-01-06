本报北京1月5日电 （记者吴秋余）为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》要求，近日，经国务院同意，中国人民银行会同国家发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发《成渝共建西部金融中心规划》（以下简称《规划》）。

《规划》明确了共建西部金融中心的“六体系一基础”政策框架，从金融机构组织体系、金融市场体系、金融服务体系、金融创新体系、金融开放体系、金融生态体系、金融基础设施七个方面提出28项具体政策措施。《规划》的出台，有利于进一步推进金融改革开放，将成渝建设成为立足西部、面向东亚和东南亚、南亚，服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融中心，推动成渝地区加快双城经济圈建设，打造高质量发展重要增长极和新的动力源。

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 07 版）

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