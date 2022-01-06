28项具体政策措施出台
推动成渝共建西部金融中心
2022年01月06日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京1月5日电 （记者吴秋余）为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》要求，近日，经国务院同意，中国人民银行会同国家发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发《成渝共建西部金融中心规划》（以下简称《规划》）。
《规划》明确了共建西部金融中心的“六体系一基础”政策框架，从金融机构组织体系、金融市场体系、金融服务体系、金融创新体系、金融开放体系、金融生态体系、金融基础设施七个方面提出28项具体政策措施。《规划》的出台，有利于进一步推进金融改革开放，将成渝建设成为立足西部、面向东亚和东南亚、南亚，服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融中心，推动成渝地区加快双城经济圈建设，打造高质量发展重要增长极和新的动力源。
《 人民日报 》（ 2022年01月06日 07 版）
(责编：白宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 累计成交额76.61亿元！全国碳市场第一个履约周期顺利结束
- 全国碳市场成交量及成交价格情况（2021年7月16日至12月31日）。生态环境部供图 人民网北京1月5日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，近日，全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利结束。…
相关新闻
- 评论
- 关注