本报记者 郝迎灿

董传宗和王艳秋夫妇，黑龙江省克东县人，2011年大学毕业后在沈阳工作，2013年回到克东县乾丰镇宏升村创办北辰果菜种植农民专业合作社。多年来，他们从蔬菜种植转向食用菌种植、加工、销售一体化，并尝试发展乡村旅游，带动周边200多名群众人均年增收5000元以上。

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从有机蔬菜到食用菌，北辰果菜种植农民专业合作社创始人董传宗、王艳秋夫妇多年间不懈探索，打通食用菌种植、加工、销售一体化的生产链条。在此基础上，他们开拓三产，走出了一条产业融合发展、带动乡亲增收的创业路。

来到黑龙江省克东县乾丰镇宏升村，不远处，连成排的保温大棚和彩钢加工厂房分外醒目，工人们在加工厂门口进进出出，忙着推车运送制菌原料。

这里是克东县北辰果菜种植农民专业合作社，负责人董传宗、王艳秋夫妇俩都是返乡创业的大学生。怀着田园梦，俩人从城市回到农村，直面过挫折，也拥抱过惊喜。多年来，他们在探索一二三产融合的道路上，步伐愈加笃定。

从零到一，顶着阻力起步

时间的指针拨回到2013年4月。

大学毕业后已经在沈阳生活了两年的董传宗和王艳秋，没打招呼就回了老家。父亲董玉良以为小两口在搞意外惊喜，乐滋滋地下厨张罗了一桌好菜。

几杯酒下肚，借着酒劲，董传宗嗫嚅着跟父亲道出实情，夫妻二人已从城里辞职，准备回家种菜谋生。“国家重视‘三农’工作，对返乡创业的扶持政策也多，找对路子准能干出点名堂。”

“现在生活水平提高了，老百姓不光要‘吃得饱’，更加注重‘吃得好’。咱这黑土地自然条件好，发展绿色农业大有可为……”王艳秋在一旁帮腔，还没说完，就被董玉良瞪了一眼。

想了许久，父亲叹了口气：“家里有些大棚，交给你俩打理。”在他看来，年轻人没有长性，吃过苦头自然知难而退。立下字据，写下大棚的欠条，董传宗也长舒一口气，下定决心一定要干出个模样来。

两个月后，北辰果菜种植农民专业合作社正式开张。

老旧的大棚已经用了15年了。董传宗和王艳秋拿出10多万元积蓄修整打理，种下西红柿、黄瓜、豆角，不打农药不施化肥，一心追求绿色有机。

“没成想，等到蔬果上市，不仅产量低，而且品相不好，一个个长得不太匀称。”王艳秋说，当时绿色有机的理念在当地也不太受认可，蔬果优质却卖不上好价钱，头两年赔了四五万元。

“烂网打鱼，瞎忙活一场。”董玉良说着风凉话，借机拿出欠条“施压”，“抓紧收拾行李回城，欠款就不必再提。”

孰料，儿子比他还犟，说啥也不愿意。董玉良无奈，只好一起想办法：“食用菌种植在本地还挺少，没准是个好门路。”

从一到二，种植、加工、销售一体化

这倒是一扇致富之门。

从蔬菜转向食用菌，王艳秋也举手支持。她的老家在克东县润津乡，地处小兴安岭南麓，每逢夏秋季节交替，进山采菌子是一大乐事。

种好食用菌，难题不少。为过技术关，2015年春天，董传宗多方联系，找到吉林省四平市伊通满族自治县一名种植大户，上门拜师学艺。回乡后，他买来7万支菌棒，悉心照料。

“食用菌种植对温湿度、通风、光照都有很高要求。”那几年，小两口很少能睡个整觉，“晚上给手机定上闹钟，几个小时就要起来查看一次。”

进入采摘期，俩人更加忙得不可开交。“深夜一两点钟起床采摘，骑上电动车到20公里外的县城赶早市。”王艳秋说，“白天回来还要忙着管护，累得站着都能睡着。”

随着种植规模不断扩大，销售又成了问题。“大部分食用菌的保鲜期最多只有3天，赶在6到10月集中上市时，本地市场难以消化，价格跌到过几毛钱一斤。”董传宗苦笑。

没有巧门道，只有苦功夫。董传宗拉上货品到五大连池、北安等地的批发市场，一个个摊位走访，一户户商铺打听。

对方见他架副眼镜，文文弱弱，不免犯嘀咕。待打开包装箱，只见平菇肉质肥厚，滑子菇开伞均匀；再细看，货品没有掺水，不带其他杂质。商户心中疑虑一扫而光，顺利达成供货协议。

好不容易打开了销售渠道，可食用菌鲜品价格仍受市场行情波动影响。2018年，县里通过产业扶贫投资360多万元，建成了800平方米的食用菌腌制品加工车间和一座240平方米的冷库。

根据协议，合作社负责项目运营，同时通过入股分红、务工就业等方式带动村里60多个农户增收。

“种植、加工、销售一体化，可以有效避开市场的行情波动，还提高了产品附加值。”董传宗说，合作社2020年实现销售收入500多万元，纯利润近90万元。

从二到三，带动农民走上致富路

这几天，几十个工人正忙着制作菌棒，为今年生产做好准备。

在加工厂房制菌车间里，入锅灭菌、冷却、菌种培养、接种入袋、上架发酵，一道道工序有条不紊。62岁的脱贫户罗彦珍正忙着装袋套袋制作菌棒，“老伴过世多年，我又有腰椎间盘突出的毛病，日子过得紧紧巴巴。”

2019年，王艳秋把罗彦珍招到厂里。“计件算工钱，干一天能有100多块钱。”当年，罗彦珍就脱了贫。

增收的群众，不止罗彦珍一个。目前，合作社共有固定员工50人，灵活用工150余人，其中一半以上是乡里的原建档立卡户，人均年增收5000元以上。

随着合作社逐步走上正轨，夫妻俩有了新想法。2021年7月底，在县里支持下，宏升村走上了农旅融合之路。道路一旁，数十个大棚吸引游客前来采摘；另一旁，一个农家饭店开张了。

王艳秋从县里请来的大厨，设计了30多道新菜，主打食材就是食用菌。“一到周末和节假日，每天都能订出去至少四五桌，开张5个月收入近20万元。”王艳秋一脸欣喜。

“创业艰难路坎坷，回乡务农有几多。夫妻共筑田园梦，苦尽甘来结硕果。”合作社的办公室里，挂着一首小诗。现如今，董传宗和王艳秋夫妇已成为克东县返乡创业的青年典型。

近年来，克东县出台吸引人才返乡创业的系列政策和文件，为创业人员协调厂房、土地等基础设施，还给予创业补助、奖励性补贴等。“截至目前，全县共吸引返乡创业人才142名，他们将先进生产方式和经营理念引入农村，让乡村振兴的道路越走越宽。”克东县委书记李传柱说。

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 11 版）

(责编：白宇、胡永秋)