中国“人造太阳”运行时间破千秒
2022年01月06日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥1月5日电 （记者徐靖）日前，中科院合肥研究院等离子体所EAST控制大厅里，有“人造太阳”之称的国家重大科技基础设施全超导托卡马克装置（中文名东方超环，简称EAST）再次创造新的世界纪录，实现了1056秒的长脉冲高参数等离子体运行，这是目前世界上托卡马克装置实现的最长时间高温等离子体运行。
EAST装置运行15年来，先后实现了1兆安电流、1.6亿摄氏度、1056秒的等离子体运行，通过开放共享的建制化管理模式，全面实现了EAST设计参数指标，在稳态等离子体运行的工程和物理成果上继续保持国际引领。EAST装置取得的系列创新成果，为自主建造聚变工程实验堆提供了重要的实验基础。
《 人民日报 》（ 2022年01月06日 12 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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