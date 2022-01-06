本报记者 姚雪青

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近年来，江苏省如皋市通过打造优势产业与培育技能人才相结合，形成推广劳务品牌的合力。如今，如皋建立了以盆景为支柱产业、从花木种植到园林施工的全产业链，花木园艺从业人员已近10万人，成为当地劳务输出的一支重要力量。

见到58岁的孙长友时，他正准备带队出发。“团队去15个人，到河北唐山！”眼前这个中等身材、脸庞黢黑的汉子，用一双灵巧的手，修剪出一个个形态各异的盆景造型，言谈间透着自信和乐观。

他的底气从何而来？

行走在大江南北，说起“如皋花木园艺师”，业内都知道这是一个响当当的劳务品牌。目前，如皋市花木生产面积超过20万亩，形成了以盆景为支柱产业、从花木种植到园林施工的全产业链，年营销收入连续多年超200亿元，是名副其实的富民产业、支柱产业；花木园艺从业人员已近10万人，成为当地劳务输出的一支重要力量。

品牌扎根乡土

形成发展合力

如皋市人社局局长胡晓勇介绍，如皋四季分明、气候湿润，适宜花木生长，有花木盆景栽培的传统。改革开放后，孙长友所在的顾庄村，有不少村民依靠蟠扎手艺，外出挣钱。

“长期以来，通过老乡帮老乡、父亲传儿子、师傅带徒弟的形式，如皋花匠积累了一定口碑。但总体上还存在简单粗放、同质化竞争、缺乏市场辨识度等问题。”胡晓勇说，2000年以后，从无序分散到规范组织，针对市场需求，当地精心谋划发展，令“如皋花木园艺师”劳务品牌扎根乡土、应运而生。

梳理这一品牌的发展脉络可见，打造优势产业与培育技能人才，始终同频共振；在顶层设计中，人社、农业、财政、教育等部门，与花木协会、乡镇村庄形成一股合力。

2001年，如皋将花木盆景产业列入六大特色产业，市财政开辟专项资金激励产业发展。2004年，《如皋市十万亩花木生产园区规划》出台，清晰绘制蓝图。2008年，首批“如皋花木盆景巧匠”出炉。2012年，开始面向社会培养“花木园艺师”。2015年起，各类节会活动、奖励赛事接连登场。2017年，如皋市花木盆景产业转型发展工作领导小组成立，系统推进产业提档升级；2019年，《中国盆景艺术大师培养五年行动方案》及《中国小微盆景集散中心建设实施方案》相继出台……

孙长友是发展劳务品牌的受益者。“最初干杂工，人去找活干；现在成为园艺师，招牌响当当。”孙长友说，目前自己年收入有20多万元，团队每年200多天都在做项目。

家家栽种花木，户户蟠扎盆景。花木产业的蓬勃发展与劳务品牌的声名远播互为支撑。如今，顾庄村从一个落后的乡村发展成为设施完善、环境亮丽的最美乡村。

人才多元培养

提升就业水平

“什么是盆景？是无声的诗，是立体的画”“什么是盆景技艺？是艺术的美感与人的自我实现”……

在如皋市江海高级技工学校园林技术专业高职一年级的新生课上，站在智能化大棚内，触摸着面前的罗汉松，听到老师这一番介绍，16岁的女孩林甜甜认为“这个感觉很奇妙”。

课程教师孙月飞今年30多岁，是“江苏省乡土人才技艺技能大师”。每周三天在学校任教，从认识树种、选择观赏面教起，直到给学生们制定就业规划、送上就业岗位。

“花工短期培训班已开设了10多年，帮助了孙长友等5000多名工友获益。”如皋市江海高级技工学校教学校长缪建军介绍。2019年，该校在培训班基础上提档升级，开设5年制高职学历班，系统培育“花木园艺师”，扩大就业覆盖面、提升就业能力。

“劳务品牌服务的就业人群，不只是农民工，也包括大学生等年轻群体；‘花木园艺师’的工作范围，也不限于核心工序，而是参与到花木盆景+互联网+旅游的全产业链中。”如皋市人社局就业处主任吴建华介绍，就业部门主导、行业协会参与、职业学校为支撑的多元培养体系，是提升劳务品牌含金量的重要举措。

这一点，孙月飞深有体会。20岁起，他就师从省级非遗如皋盆景技艺代表性传承人王如生，潜心学习造景的一招一式。如今自己也能带徒弟，还能在学校授课。

“传统的师带徒，人数少、周期长；在校学习系统性强、面广量大，能培养出大批人才，拓宽更多人的就业渠道。”在孙月飞看来，“花木园艺师”有不同于“花匠”的新内涵：农艺结合、三产融合、复合型人才，带动和辐射就业的链条更长。

作为班长，林甜甜小小年纪就看到了未来就业的前景：“我们是订单班，老师大多是一线从业人员，毕业不愁找不到工作。课程除了盆景，还有设计、工程、电商类，以后就业的选择会很多。”

实际上，如皋花木园艺10万从业人员中，除了掌握核心环节蟠扎外，也参与包括从前端种植到后端销售的各道工序。85后小伙刘小飞，大学毕业后又到技工学校“回炉进修”，培育出无土栽培盆景新品种，还策划了线上活动、直播带货，帮助产品出口到多个国家，这几年已带动300多名年轻人及农户就业。

打通成长通道

增强就业意愿

林甜甜的授课老师中，有一位年轻专家——不到40岁的杨建。2020年，他评上了“高级乡村振兴技艺师（盆景技艺类）”的职称。

在中专时，杨建学的是电子专业。“父母都是干盆景的，总觉得这个工作不够稳定，让我学个热门专业。”杨建坦言，热门专业学的人多，就业也不容易，他最终兜兜转转还是回到了盆景行业。

多年拜师钻研，磨砺出过人技艺，杨建在多项国家级盆景大赛中获得名次，被评定为高级职称。不但在一家园林设计公司担任制作总监，还被学校聘为专业课教师，加上各类比赛奖金、人才补贴和作品分红，年收入近百万元，这是他过去不敢想象的。

“劳务品牌要怎样扶持？靠补贴靠奖励只是一部分。长期发展离不开创新机制活力，但乡土人才在职称评定上，一直以来都是空白。要么专业不对口，要么不符合要求——职称评定所需要的论文、学历等，他们拿不出来。这在一定程度上掣肘了劳务品牌带动高质量就业的吸纳力。”如皋市人社局相关负责人吴晓群介绍，花木行业从业人员中，不乏技能水平较高、资历较深的人员，但由于没有职称评定，在承接项目、招投标中“吃了亏”，也让一些年轻人、高学历人才望而却步。

吴晓群介绍，在各部门各地方合力推动下，近年来包括花木园艺从业人员在内的乡土人才职称评定实施，增强了劳务品牌带动辐射高质量就业的黏性。

2017年开始，江苏省及如皋市对在各类大赛中涌现出来的优秀选手，授予“技术能手”荣誉称号，评定“乡土人才大师工作室”；2019年起，以赛代评与职称评定衔接，评定标准不唯学历、不看论文，而是看能否在乡村范围作出贡献、起到示范作用，能否带动乡亲们就业致富，能否带领开展技艺传承与创新。

90后大学生袁杨梦秋，入行时间不长，却已接连在“如皋市首届盆景技能大赛”“如皋市实价盆景讲解员大赛”等比赛中捧回奖项。2019年被认定为“中级乡村振兴技艺师（盆景技艺类）”，并获得“花卉园艺师高等技能等级证书”。

“对年轻人来说，就业不仅看一时的收入待遇，更看长期的成长平台和发展通道。”袁杨梦秋坦言，这些证书是对能力的肯定，也是职业规划的起点。这些年，他和几位志同道合的同伴成立了艺术工作室和文化公司，希望能在这条道路上走得更好更远。

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 13 版）

(责编：白宇、胡永秋)