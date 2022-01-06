本报记者 刘玲玲 沈小晓

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智慧物流是现代物流发展方向，它在多个环节实现信息化、自动化和智能化处理，能大幅提高物流效率，降低物流成本，促进产业低碳化发展。全球智慧物流行业正迎来重要发展机遇期。

随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术与交通行业深度融合，以“互联网+物流”为特征的智慧物流建设正加快推进，成为全球物流行业发展的新趋势。越来越多国家出台鼓励政策和发展规划，积极推动智慧物流发展。

行业市场需求增大

无人操作的智能推车，可以自行搬运包裹并轻松避开障碍物。这是韩国企业“双胞胎”机器人公司推出的一款自动驾驶机器人推车，它通过使用高精度摄像头等装备，可以在复杂环境中精准跟踪设定对象、执行订单任务。

从2020年8月开始，该公司与现代汽车集团下属物流公司现代格罗唯视合作，使用自动驾驶机器人执行物流任务，包括递送包裹、搬运货物等。现代格罗唯视公司发言人表示，疫情防控期间，消费者对非接触式服务更加青睐，这为公司拓展智慧物流业务带来机遇。

近年来，随着信息技术迅猛发展，物流业在运输仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等多个环节逐步实现智能化。人们通过将物流数据、客户需求、商品库存等信息进行系统处理，可以精准计算出最佳仓储位置、配送路径、货物跟踪等，使物流决策和执行的效率大大提高。一些物流企业投放的“迷你仓”，让用户实现自助存取，极大提升了物流效率。

疫情防控期间，在物资运输压力剧增、无接触配送需求爆发的背景下，无人机展现出灵活、便捷、安全、高效等优势，越来越多地投入物流行业。一些国家通过无人机向偏远地区运输疫苗等医疗物资，解决了“最后一公里”难题。

在新加坡，邮政部门为1.5万个投递点配置了近场通信标签，可对寄递业务进行跟踪，服务质量、经营效率和客户体验均得到提升。迪拜环球港务集团2021年10月推出了数字物流平台“货物物流”。客户可自行选择运输方式、获取即时报价、快速确认订单等，还可以追踪货物运输信息等，提高了运输过程的透明度和可预见性。迪拜环球港务集团首席技术官普拉迪普·德赛说：“物流市场对数字智慧方案的需求持续增加，运用数字技术能帮助物流公司为客户创造更多价值，推动业务增长。”

相关扶持政策出台

为促进物流业朝着集约、高效、绿色、智能方向转型，不少国家加大了政策扶持力度，提出了长远规划，支持企业积极创新应用场景。

欧盟委员会2020年12月公布的《可持续与智能交通战略》提出，要依靠数字技术创建一个全面运营的跨欧洲多式联运网络，为铁路、航空、公路、海运联运提供便利。规划特别强调了5G网络和无人机在智能交通系统中的作用，计划到2025年在欧洲主要陆路交通线上实现不间断的5G网络覆盖，并推进整个交通运输网络的5G部署，为智能运输创造技术条件。

法国在“物流2025”国家战略提出，要通过巩固本国及欧洲物流基础设施网络，依靠数字化转型，助力物流领域实现领先发展。2021年10月，法国政府又提出加速绿色和智能物流发展战略，将拿出2亿欧元用于建设自动化、互联和低碳的运输服务基础设施，另有9000万欧元用于建设“物流4.0”项目，加强送货机器人、无人机等物流方式的硬件设施配套建设。

德国多个政府部门2019年联合推出“物流2030创新计划”，提出加强建设“面向未来且灵活可拓展”的数字物流基础设施、数据处理和平台解决方案、数字供应链等，促进物流智慧化、低碳化。计划包括推进“智能货车”项目为货运列车数字化和自动化转型提供支持、加大对智慧物流系统尤其是人工智能领域的研发资助等。

2021年5月，韩国政府公布加速智慧物流服务模式开发和商业化路线图，提出将建立示范综合体，以测试自动包裹递送和自动化物流中心管理系统等服务。韩国国土交通部表示，已在全国范围内选定6个基础设施建设和服务模式示范项目，进一步开发智慧物流系统。

阿联酋2021年11月启动了“迪拜无人机运输计划”。迪拜硅绿洲管理局将划定一个创新应用试验区，供全球创新者和相关实体开发、测试无人机解决方案，并进一步制定相适应的法律规范。该局副主席兼首席执行官穆罕默德·扎鲁尼表示，该计划将为社会提供更高效、更可持续的物流供应链服务。

未来发展前景可期

法国《企业家》杂志认为，随着物联网等新技术的使用，物流行业正在发生深刻变化。一方面，物流行业更加智能化，不但降低了成本，还能优化供应链管理，丰富消费者的线上购物体验。另一方面，智慧物流可以更好地优化配置资源设施，降低能源消耗和排放水平，绿色低碳运输成为物流行业的趋势。

欧洲知名物流杂志《SHD物流》杂志副主编詹姆斯·伯曼认为，人工智能在物流行业的应用，提高了对物流数据的分析能力，形成最优运输路线，节约运输时间，减少碳排放，对环境更友好。

从运输到仓储、包装等环节，未来物流行业的绿色环保水平都有望得到进一步提升。在德国，敦豪等快递企业之间纷纷展开合作，通过共享信息，减少重复车辆运送路线，提高车辆满载率，以降低运输途中的碳排放；在韩国，物流企业将封箱用的塑料胶带换成了纸质胶带，运输生鲜用的化工冰袋也改成环保冰袋，袋中的水可反复使用；在马来西亚，吉隆坡国际机场的数字自由贸易区物流枢纽，可通过大数据等技术制定最佳、最快的运输路径，本土及外国电商企业与物流企业直接进行对接，提高了存储和运输效率。

法国货运公司“运输物流服务91”负责人塞德里克·卡洛纳表示，推进绿色转型、发展绿色经济已成为大多数国家的共识。各国政策的导向以及智慧物流装备企业的发展，将推动建设一个以绿色低碳为基础的数字化智慧物流体系。

（本报巴黎、开罗1月5日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月06日 17 版）

(责编：王震、陈键)