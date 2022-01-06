记者 王品芝 实习生 姚奕鹏

“电商刷单，让你在家动动手指就能赚钱”“跟着老师炒股赚大钱”……在网上，用户经常能从各类软件推送中收到类似的消息，这些诱人的“馅饼”背后，却是危险的“陷阱”。伴随着移动互联网的快速发展，新型网络诈骗手法层出不穷，让人防不胜防。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)，对1175名受访者进行的一项调查显示，受访者表示最常遭遇的新型网络诈骗手法是购物和网贷诈骗。16.2%的受访者表示周围有很多人受骗，69.2%的受访者表示有一些。73.2%的受访者期待公安机关、企事业单位、学校、社区等组织共同重视“反诈骗宣传”工作。

新型网络诈骗有哪些常见手法

就在前几周，在北京工作的90后张鹏(化名)就遇到一次新型网络诈骗，“骗子说我之前有一笔交易涉嫌洗钱，需要处理一下这笔交易，不然会影响我之后的征信。我跟骗子多聊了几句，就信了他的话，就被骗了”。

调查显示，受访者自己或周围人遇到过购物诈骗(55.7%)、网贷诈骗(44.1%)、仿冒身份欺诈(41.3%)、“兼职赚外快”诈骗(40.3%)等新型网络诈骗。其他还有：荐股类欺诈(36.9%)、航班取消改签诈骗(23.4%)、“克隆”好友诈骗(21.2%)、“虚拟金币”诈骗(17.6%)等，仅5.5%的受访者都没遇到过。

在武汉上班的90后向辉(化名)说，身边有人遇到过荐股类诈骗、“兼职赚外快”诈骗和“虚拟金币”诈骗。“还有人买卖游戏装备、参与刷单、买虚拟币，都蒙受了损失”。

调查中，16.2%的受访者表示周围有很多人受骗，69.2%的受访者表示有一些。

北京某高校学生李嘉(化名)身边有朋友被骗，有的犯罪分子通过盗取社交账号冒充他人借钱，有的商家刷单但发来空包裹进行购物诈骗，“只要发现周围有亲戚朋友不对劲，我都会马上跟他们沟通，帮助他们及时止损”。

“我之前一直觉得自己的反诈骗意识挺强的，觉得不贪小便宜，骗子就肯定骗不到我，但经过上次那件事之后，发现我还是太容易相信陌生人的话，特别是骗子用一些违法的事情来恐吓，就上当了。”张鹏说。

71.3%受访者期待反诈骗宣传形式多样化

如果遇到新型网络诈骗，64.2%的受访者表示能第一时间加以识别，12.4%的受访者不能，23.4%的受访者表示不好说。

北京某高校员工杨婕(化名)不久前就遇到一次诈骗，差点中招。“先是有个号码一直给我打电话，我就接了一下，想看看到底是什么事。对方说我快递丢了，他们是快递官方客服，要以3倍的价钱赔付我。把哪家的快递、哪里发出的、快递单尾号都说得很准确，我就相信了，算了一个3倍的价钱告诉对方，是104.7元，结果对方说赔我108元，让我加他的QQ号。到这里我就意识到了不对劲，如果是赔付直接走官方平台就好了，怎么会要求加QQ号，于是我没搭理，挂了电话”。

“大概过了一个多小时，国家反诈中心的客服小姐姐就给我打电话告诉我，刚刚我接了个诈骗电话，问我有没有配合他们操作，听到我说没有，她才放下心来。之后我还接到了联通的提示短信，告知我诈骗电话是境外电话。”杨婕说，在反诈骗方面国家已作了很大努力，并且初见成效，我们每个普通人都时刻被保护着。

调查中，73.2%的受访者期待公安机关、企事业单位、学校、社区等组织共同重视“反诈骗宣传”工作。

向辉认为继续加大宣传是必不可少的，可以针对在不同年龄段和特定职业人群中发案率较高的诈骗类型，进行有重点地分类宣传。

张鹏认为，需要督促企业对个人隐私信息加强保护，如今随便注册一个软件就需要不少隐私信息，如果这些信息泄露出去，骗子在一开始就能掌握你的关键信息，博取信任，就很容易实施犯罪活动。

李嘉说，如果人人都是反诈高手，那么骗子自然无处遁形，相关部门要及时对出现的新骗术进行研究和公示，帮助大众了解、识别新型骗术。

打击网络诈骗，大家还有哪些期待？调查中，71.3%的受访者建议宣传的形式多样化，不局限于贴海报，发传单等，63.7%的受访者认为要督促企业对个人隐私信息加强保护，58.5%的受访者建议将反诈骗宣传的工作加入绩效考核，起到监督和引导作用，41.0%的受访者认为各部门应形成合力，加强对犯罪分子的线下打击力度。

北京云嘉律师事务所副主任赵占领认为，第一，相关监管部门，包括公安部门、司法部门等，要加大对网络诈骗等犯罪行为的打击力度，形成一种常态的工作机制，这是长期且艰巨的任务；第二，相关企业特别是互联网企业，要采取更多技术措施，发现某些网址、二维码或软件的问题，提醒用户谨慎访问，同时及时把线索提供给监管部门；第三，每个人都应该提高安全上网的意识，了解一些网络诈骗常用的手段和防骗方法。

受访者中，00后占13.4%，90后占58.1%，80后占28.5%。所在地是一线城市的占30.1%，二线城市的占42.1%，三四线城市的占23.0%，县城或城镇的占3.7%，农村的占1.1%。

(责编：王震、陈键)