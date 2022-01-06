本报记者 祝惠春

日前，中国期货业协会发布2021年全国期货市场交易数据。数据显示，2021年全国期货市场累计成交量约为75.14亿手，累计成交额约为581.20万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%。

2021年全市场累计成交量、成交额均创下历史新高，显示出在全球经济复苏放缓、新冠肺炎疫情持续干扰、输入型通胀压力不减、国内保供稳价政策调控下，广大产业客户和各类避险机构利用期货期权管理现货价格风险的强烈需求。

数据显示，上海期货交易所2021年成交量为24.45亿手，成交额为214.57万亿元，同比分别增长14.9%和40.4%，分别占全国市场的32.55%和36.92%。

郑州商品交易所全年成交量为25.81亿手，成交额为107.99万亿元，同比分别增长51.75%和79.73%，分别占全国市场的34.36%和18.58%。

大连商品交易所2021年成交量为23.64亿手，成交额为140.45万亿元，同比分别增长7.12%和28.62%，分别占全国市场的31.47%和24.17%。

中国金融期货交易所全年成交量为1.22亿手，成交额为118.16万亿元，同比分别增长5.86%和2.37%，分别占全国市场的1.62%和20.33%。

方正中期期货研究院院长王骏在接受经济日报记者采访表示，2021年我国期货期权市场保持增长态势的具体原因有五大方面：

第一，从目前期货期权市场的九大板块来看，成交量指标上，化工、钢铁建材、软商品和有色金属四个板块增幅最大，分别增长52%、47%、43%、32%。这四大主力板块众多品种成交活跃，均有利于全市场成交规模保持增长态势；

第二，2021年最具活跃度的期货品种中，钢材、PTA、甲醇、豆粕、燃料油、菜籽粕、白银、豆棕油、玻璃纯碱、沪深300、中证500、镍、铜、天胶、原油和黄金期货成交量和成交额占比居前20位，对我国期货期权市场成交规模贡献最为明显。

第三，2021年明星期货品种主要包括不锈钢、红枣、纸浆、短纤、纯碱、硅铁、聚氯乙烯、热轧卷板、铝、尿素、铅、焦煤、锡、玉米淀粉、低硫燃料油、螺纹钢、锰硅、PTA、20号胶和苯乙烯期货，这些品种全年成交量和成交额增幅居前20位。

第四，2021年期货交易所上市的期权成交量占比居前10位的有豆粕、甲醇、玉米、PTA、天然橡胶、铁矿石、沪深300、白糖、棉花和铜期权，对全市场成交规模保持增长产生积极作用。

商品期权市场是推动2021年全市场保持增长的新动力。2021年我国商品期权市场成交量占期权市场98%，商品期权市场成交额占期权市场79%，我国商品期权市场持仓量占全市场96%。

第五，2021年我国金融期货市场呈现交易规模稳中略增长的态势，上证50股指期货和2年期国债期货2021年成交表现突出，在成交量和成交额上同比分别增长22%与33%、12%与12%；整体金融期货板块2021年大幅增长36.85%，说明金融机构和投资者积极利用对冲工具管理股票和债券现货市场风险。

需要注意的是，2021年1-12月累计成交量和成交额的同比增速一直在下降。王骏预计，2022年1-2月正值传统元旦和春节假期，市场资金轻仓或减仓过节氛围较强，2022年第一季度全国期货期权市场成交规模仍将保持较低水平，同比和环比均可能继续下滑。受此影响，2022年全年我国期货期权市场交易规模将显“低调”。

(责编：王震、陈键)