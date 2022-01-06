科技日报南京1月5日电 （记者金凤）太赫兹无线通信被普遍认为是未来6G移动通信系统的核心组成部分。记者5日从网络通信与安全紫金山实验室获悉，该实验室联合东南大学、鹏城实验室、复旦大学和中国移动等团队，在国家重点研发计划6G专项等项目的支持下，搭建出首个360—430GHz频段100/200Gbps实时无线传输通信实验系统，首次实现单波长净速率为103.125Gbps、双波长净速率为206.25Gbps的太赫兹实时无线传输，通信速率较5G提升10—20倍，创造出目前世界上公开报道的太赫兹实时无线通信的最高实时传输纪录。

太赫兹频段频率资源极为丰富，可支持100Gbps—1Tbps超高速率无线通信，从而将现有5G的峰值传输速率提升一至两个量级，能满足未来6G全息通信、元宇宙等新型应用需求。传统的电子太赫兹技术受困于电子器件的固有属性，高频电子器件的参数逐渐接近理论极限，面临传输损耗大、频率和带宽受限等系列难以解决的挑战问题。

紫金山实验室副主任、首席科学家尤肖虎教授介绍，紫金山实验室选择光子太赫兹无线通信作为6G全新突破方向，集聚优势力量搭建了国内领先、国际一流的光子太赫兹实验环境。

经过3年多的攻坚克难，团队首创光子太赫兹光纤一体融合的实时传输架构，完成了光子太赫兹实时无线通信实验系统的研制，打破了太赫兹通信系统实时传输净速率超过100Gbps的公开报道世界纪录，成果入选2022年国际光通信领域顶级学术会议OFC Demo Zone，这也是OFC太赫兹通信领域历史上由我国大陆学者独立完成的唯一Demo Zone论文。

据悉，该成果可与现有光纤网络融合，扩展构成100—1000Gbps室外室内超高速无线接入，代替现有移动网络及光纤实现快速部署，替换数据中心的巨量线缆，显著降低成本和功耗，可用于星间通信、空天一体化接入等。

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