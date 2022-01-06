杨剑兰

“双十一”“双十二”“黑色星期五”……最近，购物节一茬接一茬，很多人买了不少东西，家里囤满了各种商品。有心理学家认为，过度囤货的人很可能患上了囤积症。事实是否真是如此呢？

约2%到5%的人患囤积症

我们常在新闻上看到老人喜欢收集废品，他们把旧东西堆满了房间和楼道，甚至东西发霉、发臭了也不舍得扔。这就是典型的囤积症。

美国《精神疾病分类与诊断标准（第五版）》将囤积症的症状定义为：难以丢弃物品，不管它们实际价值如何；有强烈的储物欲望，丢弃物品会深感痛苦；大量物品堆积，使生活或工作场所脏乱不堪，甚至使人无法在其中生活和工作。

这些囤积行为极大影响和干扰了患者自己和他人的日常生活和工作，甚至会引发火灾、造成健康隐患等。

不要以为只有老人才会得囤积症，很多年轻人也会患上囤积症，如囤积书籍、衣服、化妆品、布娃娃等。日常生活中，囤积症患者并不少见，流行病学数据表明，大约有2%到5%的人患有囤积症，也就是说每20至50个人中，就有1个人患有囤积症。

不良情绪、幼年创伤等是诱因

情绪问题会成为囤积症的诱因。当我们感到焦虑不安、抑郁孤独，或者在生活中经历很多挫败时，我们囤积物品的欲望就会比平时高涨很多。这是因为囤积物品能舒缓我们的不良情绪。

此外，研究表明，年龄越大越易患囤积症。55岁及以上的中老年人患囤积症的概率是年轻人的3倍。年轻的囤积症患者更多由于“喜欢”所以囤积，而中老年患者则多因“丢掉可惜”的心理所以囤积。

精神分析流派认为，经历幼年创伤的个体更易患囤积症。如果早期经历过极度的匮乏，这样的个体长大后，需要通过囤积物品来尽量消除内在的匮乏和不安全感。如果早期经历如亲人离世、被抛弃等心理创伤，个体没能获得充足的依恋他人的体验，长大后也会通过囤积物品来建立与物品之间的情感依恋，以弥补心灵的缺失。从这个意义上来说，虽然囤积症是一种精神障碍，但囤积行为本身是有积极意义的。只是任何事情过犹不及，当过度囤积带来的危害大于它带来的安慰时，就要自我改变或接受治疗了。

用这些办法控制购物欲

那么，该如何缓解过度的囤积行为？

对于老人而言，要先排除其是否患有阿尔茨海默病。首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心医师、神经病学博士秦琪指出，如果家里老人喜欢囤积废品等，他们有可能患上了阿尔茨海默病。由于出现认知障碍，他们无法正确判断物品的价值，也无法对其进行分类和整理，于是表现为过度囤积物品，把家里搞得脏乱差。美国《精神疾病分类与诊断标准（第五版）》在定义囤积症时，也给出了鉴别的标准，比如由大脑损伤、脑血管疾病等引起的过度囤积行为，属于器质性病变，不属于囤积症。如果家里有老人出现过度囤积行为，首先要去医院排查其是否有脑部病变。

而非脑部病变引起的过度囤积，导致无法正常生活学习且内心非常痛苦的群体，就需要到精神心理科接受药物或心理治疗了。

对于情况相对不那么严重的人来说，怎样做才能有效缓解过度囤积行为呢？心理学家给了以下建议：

首先，学会控制情绪和购买欲望，脱离对物品的执念，从源头上减少物品囤积。

其次，定期清理物品。哈佛医学院心理学讲师拉斯穆森博士认为，要时不时缩小自己的物品规模，定期清理东西。清理物品的过程，其实就是认清“我是谁”“我想要什么”的过程，而了解自我有助于提高理性决策能力，不乱买、乱囤。

最后，坚持断舍离的生活理念。断，是不买不需要的东西；舍，是处理掉用不到的东西；离，是舍弃对物质的迷恋。通过断舍离，给自己腾出简单、自在的物理和心理空间，从而告别过度囤积的习惯。 （作者系国家二级心理咨询师）

(责编：王震、陈键)