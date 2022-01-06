人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部修订印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》

2022年01月06日15:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月6日电（记者王震）据财政部网站消息，为进一步做好农业保险保费补贴工作，提升财政资金使用绩效，推动农业保险加快高质量发展，近日，财政部修订印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》提出，农业保险工作遵循政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则。农业保险保费补贴工作实行财政支持、分级负责、预算约束、政策协同、绩效导向、惠及农户的原则。鼓励各省、自治区、直辖市、计划单列市结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定的保费补贴等政策支持。

中央财政补贴险种的保险标的主要包括：一、种植业，稻谷、小麦、玉米、棉花、马铃薯、油料作物、糖料作物、天然橡胶、三大粮食作物（稻谷、小麦、玉米）制种；二、养殖业，能繁母猪、育肥猪、奶牛；三、森林，公益林、商品林；四、涉藏特定品种。青稞、牦牛、藏系羊。

《办法》要求，承保机构应当公平、合理拟订农业保险条款和费率。保险费率应当按照保本微利原则厘定，综合费用率不高于20%。属于财政给予保费补贴险种的保险条款和保险费率，承保机构应当在充分听取各地人民政府财政、农业农村、林草部门和农户代表以及财政部各地监管局意见的基础上拟订。

补贴险种的保险责任应当涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫鼠害、动物疾病疫病、意外事故、野生动物毁损等风险；有条件的地方可稳步探索将产量、气象等变动作为保险责任。

《办法》自 2022 年 1 月 1 日起施行。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部修订印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》
　　人民网北京1月6日电（记者王震）据财政部网站消息，为进一步做好农业保险保费补贴工作，提升财政资金使用绩效，推动农业保险加快高质量发展，近日，财政部修订印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（以下简称《办法》）。 《办法》提出，农业保险工作遵循政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则。…
落实健康码全国“一码通行” 鼓励推广刷身份证自动核验健康码
　　人民网北京1月6日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、交通运输部、公安部等十四个部门近日发布《关于全力做好2022年春运工作的意见》（以下简称《意见》）。其中提出，要落实健康码全国“一码通行”，鼓励各地区推广刷身份证自动核验健康码服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部