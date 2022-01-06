人民网北京1月6日电（记者王震）据财政部网站消息，为进一步做好农业保险保费补贴工作，提升财政资金使用绩效，推动农业保险加快高质量发展，近日，财政部修订印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》提出，农业保险工作遵循政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则。农业保险保费补贴工作实行财政支持、分级负责、预算约束、政策协同、绩效导向、惠及农户的原则。鼓励各省、自治区、直辖市、计划单列市结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定的保费补贴等政策支持。

中央财政补贴险种的保险标的主要包括：一、种植业，稻谷、小麦、玉米、棉花、马铃薯、油料作物、糖料作物、天然橡胶、三大粮食作物（稻谷、小麦、玉米）制种；二、养殖业，能繁母猪、育肥猪、奶牛；三、森林，公益林、商品林；四、涉藏特定品种。青稞、牦牛、藏系羊。

《办法》要求，承保机构应当公平、合理拟订农业保险条款和费率。保险费率应当按照保本微利原则厘定，综合费用率不高于20%。属于财政给予保费补贴险种的保险条款和保险费率，承保机构应当在充分听取各地人民政府财政、农业农村、林草部门和农户代表以及财政部各地监管局意见的基础上拟订。

补贴险种的保险责任应当涵盖当地主要的自然灾害、重大病虫鼠害、动物疾病疫病、意外事故、野生动物毁损等风险；有条件的地方可稳步探索将产量、气象等变动作为保险责任。

《办法》自 2022 年 1 月 1 日起施行。

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