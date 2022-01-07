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国家电投

氢能客车投运 服务绿色冬奥

2022年01月07日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月6日电  （记者冉永平、丁怡婷）国家电力投资集团有限公司近日在京举办2022年北京冬奥氢能客车启用仪式，氢能客车与200余人的运营及保障团队整装待发，将为北京冬奥延庆赛区提供交通接驳保障服务。

　　北京冬奥期间，将有200辆搭载“氢腾”燃料电池系统的氢能客车为延庆赛区提供交通接驳保障服务。该燃料电池系统由国家电投氢能公司自主研发。

　　这种氢能客车续航里程达630公里，能实现零下30摄氏度低温启动，满足北方城市低温运行要求。相较传统化石能源车辆，氢能客车每行驶100公里，可减少约70公斤二氧化碳排放。

　　当前，国家电投正在建设中关村延庆氢能产业园，一期延庆园加氢站、二期冬奥配套制氢站已建成，三期研发测试区计划今年开工建设。其中，一期加氢站每天可为60辆氢燃料客车或200辆中小型氢燃料车辆提供加氢保障。北京冬奥期间，将根据需要提升加氢保障能力。

　　近年来，国家电投积极布局氢能产业，重点推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展，推进可再生能源制氢装备及燃料电池相关技术的自主研发与产业化，稳步推进氢能技术创新和示范项目建设。“目前，国家电投已形成了氢能技术创新、生产制造、市场开发的全链条产业能力。”国家电投董事长钱智民说，“我们将与各地政府及相关企业共同推进氢能示范应用，为推动能源低碳转型提供动力。”


　　《 人民日报 》（ 2022年01月07日 01 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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