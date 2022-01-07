本报北京1月6日电 （记者王政）由工业和信息化部等15个部门起草的《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称《规划》）近日印发。《规划》提出，到2025年成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。

“我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，2020年制造业机器人密度达到246台/万人，是全球平均水平的近2倍。”工信部装备工业一司司长王卫明介绍，“十三五”期间，我国机器人产业规模、技术和产品实现突破。从规模上看，2020年机器人产业营业收入首次突破1000亿元；“十三五”期间年均复合增长率约15%，其中工业机器人产量从7.2万套增长到21.2万套，年均增长31%。从技术和产品上看，精密减速器、高性能伺服驱动系统、智能控制器、智能一体化关节等关键技术和部件加快突破、创新成果不断涌现，整机性能大幅提升、功能愈加丰富，产品质量日益优化。

“十三五”期间，我国机器人应用水平得到大幅提高。工业机器人应用领域已经覆盖汽车、电子、冶金、轻工、石化、医药等52个行业大类、143个行业中类，服务机器人、特种机器人在仓储物流、教育娱乐、清洁服务、安防巡检、医疗康复等领域实现了规模应用。“我国机器人产业已基本形成了从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系，核心技术和关键零部件创新有序推进，整机研发及批量制造能力不断增强，产业链应变能力和协同发展能力持续提升。”王卫明说。

针对我国机器人产业技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题，《规划》提出了提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给、拓展应用深度广度、优化产业组织结构等5项任务，以及“机器人关键基础提升行动”“机器人创新产品发展行动”“‘机器人+’应用行动”等行动。

《 人民日报 》（ 2022年01月07日 02 版）

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